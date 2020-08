നരകത്തീയിൽ മനുഷ്യർ ഉരുകിയ ഓഗസ്റ്റ് 6; മായാതെ ഹിരോഷിമയിലെ പ്രേതനിഴലുകള്‍

അനേകായിരം മനുഷ്യരുടെ സ്വപ്നങ്ങള്‍ക്കും സന്തോഷങ്ങള്‍ക്കും പ്രതീക്ഷകള്‍ക്കും മേൽ നരകത്തീ വന്നുപതിച്ച ദിവസം: 1945 ഓഗസ്റ്റ് 6. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അറ്റകൈ പ്രയോഗമായി ജപ്പാനിൽ യുഎസ് വർഷിച്ച അണുബോംബിൽ തച്ചുതകർന്ന ജീവിതങ്ങളുടെ ഓർമയ്ക്ക് ഇന്ന് 75 വയസ്സ്. ലോക മനഃസ്സാക്ഷിയെ ഞെട്ടിച്ച് ഹിരോഷിമയ്ക്കും നാഗസാക്കിക്കും മേൽ അണുബോംബ് പതിച്ച ആ പകലുകളിലൂടെ ഒരിക്കൽക്കൂടി...

ആകാശത്തൊരു പരുന്തിനെപ്പോലെ പാറിപ്പറക്കുകയായിരുന്ന ആ വിമാനം ഹിരോഷിമ നഗരത്തിലെ ചിലരെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചു. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ്, ജപ്പാന്റെ വിമാനമല്ല അത്. അത്രയേറെ ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ ശേഷിയുള്ള വിമാനങ്ങൾ ജപ്പാന് അന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലമായതിനാൽത്തന്നെ ശത്രുരാജ്യങ്ങളുടെ ഒട്ടേറെ വിമാനങ്ങൾ നിരീക്ഷണപ്പറക്കൽ നടത്താറുണ്ട്. അതുപോലൊന്നാണ് ഇതെന്നും എല്ലാവരും കരുതി. സമയം രാവിലെ 8.15. യുദ്ധമാണെങ്കിലും അതൊന്നും ഹിരോഷിമയുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നില്ല. സ്കൂളുകള്‍ പതിവുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഹോട്ടലുകൾ തുറന്നു തുടങ്ങുന്നു, തെരുവുകളും ചന്തകളും സജീവമാകുന്നു...

എന്നാൽ ഹിരോഷിമ നിവാസികളുടെ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് ഇനോല ഗേ എന്ന ആ വിമാനത്തിൽനിന്ന് ഒരു വസ്തു താഴേക്കു പതിച്ചു. തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം ശരവേഗത്തിൽ വിമാനം പാഞ്ഞുപോവുകയും ചെയ്തു. പലരും ആകാശത്തേക്ക് കണ്ണുകൾ കൂർപ്പിച്ചു നോക്കി. ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്ന് യുഎസ് ഓമനപ്പേരിട്ടു വിളിച്ച അണുബോംബായിരുന്ന ആ ബി–29 വിമാനത്തിൽനിന്നു പതിച്ചത്. താഴേക്കെത്തി 45–ാം സെക്കൻഡിൽ ഹിരോഷിമ നഗരത്തിന്റെ ഏകദേശം 1900 അടി ഉയരത്തിൽവച്ച് ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ‘ദൈവമേ, നാമെന്താണ് ചെയ്തത്...?’ എന്ന് വിമാനത്തിന്റെ പൈലറ്റുമാര്‍ പോലും സ്വയം ചോദിച്ചു പോയ സ്ഫോടനമായിരുന്നു അത്.

ഇനോല ഗേ ബോംബര്‍ വിമാനം (ചിത്രീകരണം: പി.സി.മാർട്ടിൻ)

64 കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ബോംബിൽനിന്ന് പുറത്തേക്കു പ്രവഹിച്ച റേഡിയോ വികിരണങ്ങളുടെ അളവില്ലാത്ത ഊർജപ്രവാഹത്തിൽ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും സസ്യജാലങ്ങളും നിന്നനിൽപിൽ കരിഞ്ഞു ചാരക്കൂമ്പാരമായി. ഭൂകമ്പത്തെ അതിജീവിക്കുന്നതിന് കരുത്ത് കൂട്ടി നിർമിച്ചിരുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ വരെ നിലംപൊത്തി. ആണവവികിരണമേററ് പൊള്ളിയടർന്ന ശരീരവുമായി ജനം തെരുവിലൂടെ അലറിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി. സ്ഫോടനത്തിന്റെ ആഘാതത്തിൽ ഒറ്റയടിക്ക് 70,000 പേരിലേറെ മരിച്ചു വീണു. ലക്ഷക്കണക്കിനു പേർ പാതിവെന്ത മനസ്സും ശരീരവുമായി നിന്നു. ആ വർഷം അവസാനിച്ചപ്പോഴേക്കും മരണസംഖ്യ 1.4 ലക്ഷം കടന്നിരുന്നു.

പെയ്തിറങ്ങിയ ‘കറുത്ത മഴ’

റേഡിയോആക്ടിവ് വിഷാംശമ‌‌ടങ്ങിയ യൂറേനിയം ബോംബിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളും കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റും കത്തിയ ചാരവും പൊടിയുമെല്ലാം ഹിരോഷിമയുടെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും പറന്നെത്തി നാശം വിതച്ചിരുന്നു. ‘കറുത്ത മഴ’ എന്നായിരുന്നു ആ ദുരിതപ്പെയ്ത്തിന് ജപ്പാൻ നൽകി പേര്. മൂന്നു ദിവസത്തിനപ്പുറം ഓഗസ്റ്റ് 9ന് നാഗസാക്കിയിലും ‘ഫാറ്റ് ബോയ്’ എന്ന അണുബോംബ് പതിച്ചതോടെ ജപ്പാൻ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ തോൽവി സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ ഹിരോഷിമയിലെയും നാഗസാക്കിയിലെയും പല ചുമരുകളിൽനിന്നും ഇന്നും മാഞ്ഞുപോയിട്ടില്ല ആ സ്ഫോടനത്തിന്റെ കറുത്ത പാടുകൾ. പ്രേതനിഴലുകളായി ഇന്നും അവ ഭരണകൂട യുദ്ധഭീകരതയ്ക്കെതിരെ ചൂണ്ടുവിരലായി നിലനില്‍ക്കുന്നു.

ജപ്പാനിലെ പ്രേതനിഴലുകൾ (Ghost Shadows) എന്നത് ഇന്നും പലരും വിശ്വസിക്കാൻ പോലും തയാറായിട്ടില്ല. അണുബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ മനുഷ്യർ പൂർണമായും ഒരു കറുത്ത പാടായി മാറി ചുമരിൽ പതിഞ്ഞു പോയതായിരുന്നു പിന്നീട് പ്രേതനിഴലുകൾ എന്നും ‘ന്യൂക്ലിയർ ഷാഡോസ്’ എന്നുമെല്ലാം കുപ്രസിദ്ധമായത്. മനുഷ്യർ മാത്രമല്ല, മ‍ൃഗങ്ങളും വാഹനങ്ങളും യന്ത്രഭാഗങ്ങളും വരെ ഇത്തരത്തിൽ വെറുമൊരു അടയാളമായി മാറിപ്പോയ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. ആ നിഴലുകളുടെ ഉടമകൾ ആരാണ് എന്നു പോലും അറിയാതെ ഇന്നും പല ചുമരുകളിലും ആ പ്രേതനിഴലുകളെ, ഒരു കാലത്തിന്റെ ഓർമപ്പെടുത്തലായി അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ജപ്പാൻ.

ഹിരോഷിമയിലെ പ്രേത നിഴലുകൾ

ഏകദേശം 15,000 ടണ്‍ ടിഎൻടി പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതിനു സമാനമായിരുന്നു ഹിരോഷിമയിൽ വീണ യുറേനിയം ബോംബിന്റെ പ്രഹരശേഷി. മനുഷ്യനു താങ്ങാനാകാത്ത ചൂടാണ് സ്ഫോടനത്തിൽ ആണവകിരണങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവന്നത്. കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പ്രകാശത്തോടെ ആ തീച്ചൂട് ചെന്നുതൊട്ടിടമെല്ലാം കത്തിയെരിഞ്ഞുപോയി. 10,000 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റായിരുന്നു ബോംബിൽനിന്നുതിർന്ന ആദ്യഘട്ടത്തിലെ ചൂട്. അതെത്തിച്ചേർന്ന 1600 അടി വരെ ദൂരത്തിലുള്ളവർ നിന്നനിൽപിൽ ബാഷ്പീകരിച്ചതിനു സമാനമായി ഉരുകി ചാരമായി അന്തരീക്ഷത്തിലമർന്നു. ഒരു മൈൽ ചുറ്റളവിലുണ്ടായിരുന്നതെല്ലാം തകർന്നു തരിപ്പണമായി. നിന്നനില്‍പിൽ പലരും ചുമരുകളിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെട്ടു. ശരീരമാകെ പൊടിഞ്ഞുപോയെങ്കിലും ബോംബിൽനിന്നുള്ള റേഡിയേഷന്റെ ചൂട് കൃത്യമായി ഓരോ രൂപങ്ങളെയും ചുമരുകളിലും നടപ്പാതകളിലുമെല്ലാം പതിച്ചിരുന്നു.

ബോംബ് വന്നു പതിച്ച ‘ബ്ലാസ്റ്റ് സോണിൽ’ എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവശേഷിച്ചത് ചാരം മാത്രമായിരുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ആ പൊടിയെല്ലാം അടങ്ങി ശാന്തമായപ്പോഴാണ് ജപ്പാൻ ആ ഞെട്ടിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടതും. കോണിപ്പടിയുമായി നിന്നിരുന്നവർ, വാക്കിങ് സ്റ്റിക്കുമായി നടന്നവർ, ജീവരക്ഷാർഥം ഓടിയവർ... എല്ലാം പ്രേതനിഴലുകളായി മാറി. പരസ്പരം കെട്ടിപ്പുണർന്നു മരണത്തെ നേരിട്ടവർ പോലും ഇത്തരം നിഴലുകളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. സൈക്കിളുകളും മോട്ടർ വാൽവുകളും പാലത്തിന്റെ കൈവരികളും തുടങ്ങി പാഞ്ഞുവന്ന റേഡിയോ വികിരണങ്ങളുടെ മുന്നിൽപ്പെട്ട എല്ലാം ഇത്തരത്തിൽ പ്രേതനിഴൽച്ചിത്രങ്ങളായി മാറി. ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ലാതെ ആണവ വിവികരണങ്ങളുടെ തീവ്രതയാലും ചൂട് കാരണവും പല കെട്ടിടങ്ങളിലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അടയാളങ്ങൾ വേറെ.

ഹിരോഷിമയിലെ പ്രേതനിഴൽ.

സ്ഫോടത്തിൽ തകരാതെ പിടിച്ചുനിന്ന ഒട്ടേറെ വീടുകളുടെ ചുമരുകളിലും പ്രേതനിഴലുകളുടെ അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന ആ ഭീകരത തളംകെട്ടി നിന്നു. ഹിരോഷിമയിലെ സുമിട്ടോമോ ബാങ്കിന്റെ മുന്നിലെ പടവുകളിലിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി വാക്കിങ് സ്റ്റിക് സഹിതമാണ് അവിടെ പതിഞ്ഞുപോയത്! ബോംബ് വന്നുവീണതിന് 850 അടി മാത്രം ദൂരെയായിരുന്നു ആ ബാങ്ക്. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളുടെയും ചാരം പോലും അവശേഷിച്ചിരുന്നില്ല. ആകെ ബാക്കിയായത് ചുമരുകളിലെയും കൽപ്പടവുകളിലെയും പ്രേതനിഴലുകൾ മാത്രം. 1945 ജൂലൈയിൽ ന്യൂമെക്സിക്കോയിലെ മരുഭൂമിയിൽ ‘ട്രിനിറ്റി’ എന്ന കോഡ് നാമവുമിട്ട് ആദ്യ അണുബോംബ് പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷേ ശാസ്ത്രജ്ഞർ പോലും ഇത്തരമൊരു കാഴ്ച പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കില്ല. യുദ്ധത്തിനിടെ ആദ്യമായും അവസാനമായും ഒരു രാജ്യം അണുബോംബ് പരീക്ഷിച്ചതും ജപ്പാനിലായിരുന്നു.

നാഗസാക്കിയിലെ ആണവ സ്ഫോടനം

പ്രേതനിഴലുകളുണ്ടായത്...

സ്ഫോടനത്തിൽ മനുഷ്യര്‍ ബാഷ്പീകരിച്ചു പോയി എന്ന വാദത്തെ യുഎസ് കുറേക്കാലത്തേക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ തയാറായിരുന്നില്ല. അതിനാൽത്തന്നെ പ്രേതനിഴലുകളും കൃത്രിമചിത്രമാണെന്ന് അവർ വാദിച്ചു. എന്നാൽ ബോംബിൽനിന്നുള്ള തെർമൽ റേഡിയേഷന്‍തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ആ നിഴലുകളെന്നു പിൻക്കാലത്തു തെളിഞ്ഞു. റേഡിയേഷനേല്‍ക്കുന്ന പ്രതലമെല്ലാം ബ്ലീച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ട അവസ്ഥയായിരുന്നു. എന്നാൽ ചുമരിനും റേഡിയേഷനും ഇടയിൽ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിയുണ്ടെങ്കിൽ ചുമരിൽ ആ വ്യക്തി നില്‍ക്കുന്ന അത്രയും ഭാഗം ബ്ലീച്ച് ചെയ്യപ്പെടാതെയാകും. അങ്ങനെയാണ് അതൊരു നിഴൽ രൂപത്തിനു സമാനമാകുന്നത്.

ചുമരുകളിൽ ഫോട്ടോ വച്ച സ്ഥലത്തുനിന്ന് നാളുകൾക്കു ശേഷം അതു മാറ്റുമ്പോൾ ഫോട്ടോഫ്രെയിം ഇരുന്ന ഭാഗം മറ്റിടങ്ങളേക്കാൾ വൃത്തിയായി കാണുന്ന അതേ രീതിയാണ് ഹിരോഷിമയിൽ സംഭവിച്ചതെന്നും പ്രേതനിഴലുകളെ അനുകൂലിക്കുന്നവര്‍ വാദിക്കുന്നു. സുമിട്ടോമോ ബാങ്കിനു മുന്നിലെ പ്രേതനിഴൽ ഏകദേശം 20 വർഷത്തോളം അവിടെ സംരക്ഷിച്ചു നിർത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് അവിടെനിന്ന് ഹിരോഷിമ സമാധാന സ്മാരക മ്യൂസിയത്തിലേക്കു മാറ്റി. ഇത്തരത്തിൽ പലയിടത്തുനിന്നായി ശേഖരിച്ച പ്രേതനിഴലുകൾ ഇപ്പോഴും മ്യൂസിയത്തിലുണ്ട്. മറ്റിടങ്ങളിലെ ഇത്തരം നിഴലുകളെല്ലാം കാലക്രമേണ മഴയും വെയിലുമേറ്റ് നശിച്ചുപോയി.

ഹിരോഷിമയിലെ സ്ഫോടനം

രഹസ്യ പദ്ധതികള്‍ക്കൊടുവിൽ...

വിശാലമായ ദ്വീപ് എന്നായിരുന്നു ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിൽ ഹിരോഷിമയു‌‌ടെ അർഥം. ഒട്ട നദിയുടെ ഏഴു കൈവഴികൾ ഹിരോഷിമയെ ആറു ചെറു ദ്വീപുകൾക്കു സമാനമായി വേർതിരിച്ചിരുന്നു. ജപ്പാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്ത് ഏറെ തന്ത്രപ്രധാനമായിരുന്നു ഈ നഗരം. തെക്കന്‍ ജപ്പാൻ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള എല്ലാ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ചുക്കാൻ പിടിച്ചിരുന്ന സെക്കൻഡ് ആർമി ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇവിടെയായിരുന്നു. കമ്യൂണിക്കേഷൻ സെന്റർ, ആയുധ സംഭരണ ശാലകൾ, സൈനികരെ ഓരോ മേഖലയിലേക്കും എത്തിക്കുന്നതിനു മുൻപ് തയാറെടുപ്പുകൾക്കു സൗകര്യമൊരുക്കുന്ന കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാമുള്ള പ്രതിരോധ ‘ഹബ്’ ആയതിനാലാണ് യുഎസ് ഹിരോഷിമയെത്തന്നെ ലക്ഷ്യമിട്ടതും.

1945 മേയ് എട്ടിന് ജർമനി തോൽവി സമ്മതിച്ചതോടെ യൂറോപ്പിൽ ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ അലയൊലികൾ ഒടുങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ ജപ്പാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏഷ്യയിലും പസിഫിക് മേഖലയിലും അതിശക്തമായ പോരാട്ടം തുടർന്നു. അതോടെയാണ് അണുബോംബ് പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ജപ്പാനെ തകർക്കാൻ യുഎസ് നീക്കം തുടങ്ങിയത്. യുഎസിനു കീഴിലുള്ള മരിയാന ദ്വീപസമുഹങ്ങളിൽപ്പെട്ട ടിനിയാൻ ദ്വീപിലേക്ക് മേയ്–ജൂലൈ സമയത്ത് അണുബോംബിന്റെ ഘടകങ്ങളോരോന്നായി എത്തിച്ചു. ബി–29 ബോംബര്‍ വിമാനങ്ങൾക്ക് ജപ്പാനിലേക്ക് പെട്ടെന്നെത്താൻ സാധിക്കുന്നതിനാലായിരുന്നു ടിനിയാൻ ദ്വീപ് തന്നെ ആക്രമണത്തിനുള്ള ആയുധശാലയായി തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

ലിറ്റിൽ ബോയ് ബോംബ് (ചിത്രീകരണം: വിനോദ് എ.എസ്)

ഹിരോഷിമയ്ക്കു മുന്നോടിയായി ജൂലൈ ആറിന് പുലർച്ചെ അഞ്ചരയ്ക്ക് ന്യൂ മെക്സിക്കോയിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണം വിജയം കണ്ടതോ‌ടെയാണ് യുഎസിന് ആത്മവിശ്വാസം വർധിച്ചത്. സ്ഫോടനം വിജയകരമായതോടെ, പരീക്ഷണത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ പോലും ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ട്, ജപ്പാനാണു ലക്ഷ്യമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഹാരി ട്രൂമാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. 100 അടി ഉയരമുള്ള കെട്ടിടത്തിലായിരുന്നു സ്ഫോടനത്തിനു വേണ്ടി ന്യൂ മെക്സിക്കോയിൽ അണുബോംബ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. സ്ഫോടന ശേഷം അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ആകെ അവശേഷിച്ചത് ഏതാനും ഇരുമ്പു കമ്പികൾ മാത്രം. ആ കാഴ്ചയുടെ ഞെട്ടലും ഗവേഷകരില്‍നിന്നു മാറും മുൻപ് ജപ്പാനിൽ അണുബോംബിടാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് ജൂലൈ 25ന് ട്രൂമാൻ അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു. മറ്റു ബോംബുകൾ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് മറ്റിടങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കാനും അനുമതി നൽകി. 1942ൽ അണുബോംബ് നിർമിക്കാനായി യുഎസ് ആരംഭിച്ച രഹസ്യ പ്രോജക്ടിന്റെ പരീക്ഷണശാല കൂടിയാവുകയായിരുന്നു ജപ്പാനെന്നതാണു സത്യം.

ജർമനി വിട്ട് ജപ്പാനിലേക്ക്...

ജർമൻ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ഓട്ടോ ഹാൻ ആണവ വിഭജനത്തിന്റെ അനന്തസാധ്യതകള്‍ കണ്ടെത്തിയതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കത്ത് 1939ൽ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ അന്നത്തെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഫ്രാങ്ക്ളിൻ ഡി. റൂസ്‌വെൽറ്റിനു നൽകിയിരുന്നു. ചിന്തിക്കാൻ പോലുമാകാത്തത്ര ശക്തിയുള്ള ബോംബ് നിർമിക്കാൻ അതുവഴി സാധിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഐൻസ്റ്റീന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. അതിനു പിന്നാലെ യുറേനിയത്തിന്റെ ഗവേഷണ സാധ്യതകളെപ്പറ്റി ഉപദേശകസമിതിക്ക് റൂസ്‌വെൽറ്റ് രൂപം നൽകി. അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്‌ലർക്ക് അണുബോംബ് നിർമിക്കാന്‍ സഹായം നൽകില്ലെന്ന് ഓട്ടോ ഹാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ആണവഭീതി യുഎസിനെ വിട്ടുമാറിയിരുന്നില്ല.

ഫാറ്റ് മാൻ ബോംബ് (ചിത്രീകരണം: വിനോദ് എ.എസ്)

അതിനിടെ 1941ൽ ജപ്പാന്റെ പേൾ ഹാർബർ ആക്രമണത്തോടെ യുഎസിനും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ ഭാഗമാകേണ്ടി വന്നു. അതോടെ അണുബോംബിനു വേണ്ടി മൻഹാറ്റൻ പ്രോജക്ട് എന്ന പേരിൽ രഹസ്യ പദ്ധതിക്കും രൂപം നൽകി. 1943ൽ ന്യൂ മെക്സിക്കോയിലെ രഹസ്യ ലാബിന്റെ തലവനായി റോബർട്ട് ഓപൺഹൈമറെന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനെ നിയോഗിച്ചു. യുഎസ്, ബ്രിട്ടൻ, കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും നാത്‌സികളുടെ അധിനിവേശത്തെത്തുടർന്ന് നാടുവിടേണ്ടിവന്ന വിവിധ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നുമുള്ള ഗവേഷകർ ലാബിലുണ്ടായിരുന്നു. ജർമനിക്ക് അണുബോംബ് നിർമിക്കാനായില്ലെന്നു വ്യക്തമായി തെളിഞ്ഞിട്ടും യുഎസ് പരീക്ഷണം തുടരുകയായിരുന്നു. ഒടുവിൽ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധം കൊടുമ്പിരിക്കൊണ്ടു മുന്നോട്ടു പോകവേ അണുബോംബിന്റെ പുതിയ ലക്ഷ്യമായി ജപ്പാനെ യുഎസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

ഹിരോഷിമയിലെ പ്രധാന ആശുപത്രിക്കു മുകളിലായിരുന്നു ബോംബ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചത്. മാരകമായ റേഡിയഷനൊപ്പം ചികിത്സാസൗകര്യങ്ങളും ഇല്ലാതായതോടെ മരണസംഖ്യ പിന്നെയും ഏറി. ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും ഉൾപ്പെടെയായിരുന്നു നിമിഷനേരം കൊണ്ട് ഒരു പിടി ചാരമായി കത്തിയമർന്നത്. നഗരത്തിലെ 90% പ്രദേശവും നശിച്ച് മണ്ണോടു ചേർന്നു. യുദ്ധത്തിനു മുൻപ് ഏകദേശം 3.8 ലക്ഷമായിരുന്നു നഗരത്തിലെ ജനസംഖ്യ. എന്നാൽ യുദ്ധകാലത്ത് പലരെയും ഒഴിപ്പിച്ചു മറ്റു നഗരങ്ങളിലേക്കു മാറ്റിയതോടെ 2.55 ലക്ഷമായി. അതിൽ കാൽ പങ്കും അണുബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ ഒറ്റയടിക്ക് നാമാവശേഷമായി. ശേഷിച്ച കാൽപ്പങ്ക് 1945 അവസാനിക്കുമ്പോഴേക്കും മരണത്തിനു കീഴടങ്ങി.

ഹിരോഷിമയിലെ രണ്ടു ലക്ഷത്തോളം പേരും മരിച്ചത് അണുബോംബിന്റെ ദുരിതം പേറിയാണെന്നത് പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ്. ഇന്നും തലമുറ കൈമാറി ഹിരോഷിമയിലുള്ളവർ 75 വർഷം മുൻപത്തെ റേഡിയേഷന്‍ ആക്രമണത്തിന്റെ വേദന സഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആയുധങ്ങളും കപ്പലുകളും യുദ്ധോപകരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ നിർമിക്കുന്ന വൻ വ്യവസായ കേന്ദ്രങ്ങളുള്ളതിനാലാണ് നാഗസാക്കിയെ യുഎസ് ലക്ഷ്യമിട്ടത്. ഫാറ്റ് മാൻ എന്ന പ്ലൂട്ടോണിയം ബോംബ് വർഷിക്കാനായി യുഎസ് ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുത്തത് ജപ്പാനിലെ പ്രശസ്തമായ കൊക്കുറ നഗരമായിരുന്നു. എന്നാൽ 1945 ഓഗസ്റ്റ് 9ലെ പകലിൽ ആ നഗരത്തിനു മുകളിൽ കാഴ്ച മറച്ചു മേഘപടലങ്ങൾ നിറഞ്ഞു. ബോംബിങ്ങിനുള്ള സാധ്യത തെളിയാതായതോടെ നാഗസാക്കിയിലേക്കു പറക്കുകയായിരുന്നു യുഎസ് ബോംബർ വിമാനം.

ഹിരോഷിമ നഗരം ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിനു മുൻപും ശേഷവും

രാവിലെ 11.02ന് അവിടെയുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ ഒറ്റയടിക്ക് 74,000 പേരാണു മരിച്ചത്. റേഡിയേഷന്റെ നരകത്തീയിൽ ശേഷിച്ച ജീവിതം തള്ളിനീക്കേണ്ടി വന്നവരും എണ്ണിയാൽ തീരില്ല. 1945 ഓഗസ്റ്റ് 15ന്, ജപ്പാൻ യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റതായി ചക്രവര്‍ത്തി ഹിരോഹിതോ രാജ്യത്തോടു പറഞ്ഞതോടെ രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന് അന്ത്യം. ഒപ്പം ആണവായുധ ശേഷിക്കു വേണ്ടിയുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ പോരാട്ടവും അവിടെ തുടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന ഉൾപ്പെടെ രംഗത്തുണ്ടെങ്കിലും 75 വർഷം മുൻപ് ജപ്പാൻ അനുഭവിച്ച ആ മാരക നശീകരണബോംബിന്റെ ഭീഷണി ഇന്നും ലോകത്തിന്റെ തലയ്ക്കു മുകളിലൊരു വലിയ ഭീഷണിയായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നാണു സത്യം.

English Summary: 75 years after Hiroshima and Nagasaki Bombings in Second World War