അഹമ്മദാബാദിലെ കോവിഡ് ആശുപത്രിയിൽ തീപിടിത്തം; എട്ടു പേർ മരിച്ചു

അഹമ്മദാബാദ്∙ ഗുജറാത്തിലെ അഹമ്മദാബാദിൽ സ്വകാര്യ കോവിഡ് ആശുപത്രിയിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെയുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ എട്ടു പേർ മരിച്ചു. പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ അഹമ്മദാബാദിലെ നവരംഗ്പുരയിൽ ശ്രേയ് ആശുപത്രിയിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ഐസിയു വാർഡിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്ന 5 പുരുഷന്മാരും 3 സ്ത്രീകളുമാണ് മരിച്ചത്.



ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന 45 ഓളം രോഗികളെ സമീപത്തുള്ള സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. ബാക്കിയുള്ളവരെ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസ് ആൻഡ് റിസർച്ചിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അഗ്നിരക്ഷാസേന രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു. ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിട‌ിത്തമുണ്ടാകാൻ കാരണമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സംഭവത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.

