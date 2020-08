ന്യൂഡൽഹി∙ ഇരട്ട സ്ഫോടനം നടന്ന ബെയ്റൂട്ടിന്റെ അതിദാരുണമായ ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്‌. ബെയ്റൂട്ട് തുറമുഖത്തിന്റെ മുൻപത്തെയും ഇപ്പോഴത്തെയും ഉപഗ്രഹ ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. വെയർ ഹൗസുകളും മറ്റു കെട്ടിടങ്ങളും പൂർണമായി നിലംപരിശായ ചിത്രങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണ്. തീരത്തു നങ്കുരമിട്ട ക്രൂയിസ് കപ്പൽ സ്ഫോടനശക്തിയിൽ മറിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ഉപഗ്രഹ ചിത്രവും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. സ്ഫോടനംമൂലം തുറമുഖത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അകത്തേക്കു തകർന്നുപോകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ചിത്രങ്ങൾ, വിഡിയോ കാണാം:

സ്ഫോടനത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ പ്രകമ്പനത്തിൽ പേടിച്ചരണ്ടുപോയ കുട്ടികളെയും വിഡിയോയിൽ കാണാം.

സന്തോഷവതിയായി പുതുജീവിതം സ്വപ്നം കണ്ട വധുവിനും വിവാഹദിനം കറുത്ത ഓർമയായി മാറി. വിവാഹത്തിനു മുന്നോടിയായി മണവാട്ടിയായി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി ഫോട്ടോയ്ക്കു പോസ് ചെയ്യവെയാണ് സ്ഫോടനം ഉണ്ടായത്. യുവതിയുടെ വിഡിയോ പകർത്തുകയായിരുന്ന വിഡിയോഗ്രാഫറുടെ ക്യാമറയിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യവും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

