കശ്മീരിൽ ബിജെപി നേതാവിനെ ഭീകരർ വെടിവച്ചു കൊന്നു

ന്യൂഡൽഹി∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ കുൽഗാമിൽ ബിജെപി നേതാവും സർപഞ്ചുമായ സാജാദ് അഹ്മദിനെ ഭീകരർ വെടിവച്ചു കൊന്നു. കുല്‍ഗാം ജില്ലയിലെ വെസ്സുവില്‍ വീടിനു പുറത്തുവച്ചാണ് സജാദിനു വെടിയേറ്റത്. ഉടന്‍ തന്നെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

മറ്റു സര്‍പഞ്ചുകള്‍ക്കൊപ്പം ക്യാംപിലാണ് സജാദ് കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. ഇന്നു വീട് സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ വെസുവിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത്. വീടിന് 20 മീറ്റര്‍ അകലെ എത്തിയപ്പോഴാണ് വെടിവയ്പ് ഉണ്ടായാത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുല്‍ഗാമില്‍ ഒരു ബിജെപി നേതാവിന്റെ സുഹൃത്തായ സര്‍പഞ്ചിനു ഭീകരരുടെ വെടിവയ്പില്‍ പരുക്കേറ്റിരുന്നു.



