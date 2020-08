ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റം: രേഖ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം, പിന്നാലെ അപ്രത്യക്ഷമായി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കഴിഞ്ഞ മേയിൽ ചൈനീസ് സേന ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ കടന്നുകയറിയെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്ന രേഖ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായി. വെബ്സൈറ്റിൽ വാട്സ് ന്യൂ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിലെ ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റം എന്ന ശീർഷകത്തിലാണ് രേഖ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ചൊവ്വാഴ്ച വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച രേഖയാണ് രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപ്രത്യക്ഷമായത്. ചൈനീസ് സേനയുടെ കടന്നുകയറ്റം വ്യക്തമാക്കി ആദ്യമായാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക രേഖ പുറത്തിറങ്ങുന്നത്.

‘ചൈനാ അതിർത്തിയിൽ യഥാർഥ നിയന്ത്രണ രേഖയിലും (എൽഎസി) പ്രത്യേകമായി കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ഗൽവാൻ താഴ്‌വരയിലും മേയ് അ‍‍ഞ്ച് മുതൽ ചൈനീസ് സേനയുടെ കടന്നുകയറ്റം വർധിച്ചുവരികയാണ്. കുൻഗ്രാഗ് നള, ഗോഗ്ര, പാംഗോങ് തടാക പ്രദേശം എന്നിവിടങ്ങളിൽ മേയ് 17, 18 തീയതികളിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി.’ – രേഖ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സംഘർഷ സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ ഇരുരാജ്യങ്ങളും സേനാതലത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടത്തിയെന്നും രേഖ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കോപ്സ് കമാൻഡർതലത്തിൽ ജൂൺ ആറിന് ഫ്ലാഗ് മീറ്റിങ് നടത്തി. എന്നാൽ ജൂൺ 15 നടന്ന സംഘർഷത്തിൽ ഇരുസേനകൾക്കും ആൾ‌നാശമുണ്ടായെന്നും രേഖയിൽ പറയുന്നു.

‘വീണ്ടും സംഘർഷം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് ജൂൺ 22ന് രണ്ടാംഘട്ട കോപ്സ് കമാൻഡർതല ചർച്ച നടന്നു. ഇരുവിഭാഗവും അംഗീകരിക്കുന്ന ധാരണയിലെത്തുന്നതിന് നടപടികളും ചർച്ചയും തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തൽസ്ഥിതി തുടരാനാണ് സാധ്യത. കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ചൈനീസ് സേനയുടെ ഏകപക്ഷീയമായ കടന്നുകയറ്റം അസ്വസ്ഥത സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്നും സൂഷ്മമായ നിരീക്ഷണവും സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉചിതമായ നടപടിയും ആവശ്യമാണ്’ – രേഖ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

English Summary: Chinese aggression in ladakh began on may 5 says defence ministry document