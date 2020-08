ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടേണ്ട: അയോധ്യാ വിഷയത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനു മറുപടി

ന്യൂഡൽഹി ∙ അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തെ വിമർശിച്ച പാക്കിസ്ഥാന്റെ നടപടിയെ ശക്തമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞ് ഇന്ത്യ. വർഗീയതയെ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്ന നടപടികളിൽനിന്നു പാക്കിസ്ഥാൻ പിന്മാറണമെന്ന് വിദേശകാര്യ വക്താവ് അനുരാഗ് ശ്രീവാസ്തവ പറഞ്ഞു. ‘ഇന്ത്യയുടെ ആഭ്യന്തര വിഷയത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാന്റെ പത്രക്കുറിപ്പ് കണ്ടു. ഇന്ത്യയുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിൽ നിന്നും വർഗീയതയെ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും പാക്കിസ്ഥാൻ വിട്ടുനിൽക്കണം’ –ശ്രീവാസ്തവ വ്യക്തമാക്കി.

അതിർത്തി കടന്നു ഭീകരപ്രവർത്തനം നടത്തുകയും സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ മതപരമായ അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ നിലപാട് അദ്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതല്ല. എന്നിരുന്നാലും ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ അങ്ങേയറ്റം ഖേദകരമാണെന്നും ശ്രീവാസ്തവ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രം നിർമിക്കുന്നതിനു മുന്നോടിയായി ശിലാസ്ഥാപനം നടത്തിയതിനെ പാക്കിസ്ഥാൻ വിമർശിച്ചിരുന്നു.



English Summary: India Tells Pakistan To "Refrain From Communal Incitement" Over Ram Temple