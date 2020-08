സ്ഫോടനം, കുർബാനയ്ക്കിടെ സീലിങ് തകർന്ന് പുരോഹിതന്റെ മേലേക്ക് - വിഡിയോ

ബെയ്റൂട്ട് ∙ ലെബനനിലെ ഇരട്ട സ്ഫോടനത്തിൽ പള്ളി തകർന്ന് പുരോഹിതന്റെ മേൽ പതിക്കുന്ന വിഡിയോ പുറത്ത്. കുർബാനച്ചടങ്ങിന്റെ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിലൂടെയാണ് െഞട്ടിക്കുന്ന ദൃശ്യം ലോകം കണ്ടത്. പള്ളിയിൽ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ഉഗ്രസ്ഫോടനം. കെട്ടിടം കുലുങ്ങി വിറയ്ക്കുകയും വൈദ്യുതിബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തെങ്കിലും പുരോഹിതൻ ചടങ്ങു തുടർന്നു. പെട്ടെന്ന് ഭിത്തിയും മേൽക്കൂരയും തകർന്ന് പുരോഹിതന്റെ ശരീരത്തിലേക്കു വീണു.

ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ബെയ്റൂട്ടിന്റെ പകുതിയോളം പ്രദേശത്തു നാശനഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ വൻസ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നത്. തുറമുഖത്ത് 2750 ടൺ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന വെയർഹൗസിലായിരുന്നു സ്ഫോടനം. 135 ലേറെപ്പേർ മരിക്കുകയും അയ്യായിരത്തിലേറെപ്പേർക്കു പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.



English Summary: Live streamed video shows priest in Beirut run for cover after explosions