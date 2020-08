തൃശൂര്‍∙ ചെങ്ങാലൂരില്‍ അച്ഛനെ കൊന്ന കേസില്‍ വെറുതെവിട്ട ആളെ ഇരുപത്തിയെട്ടു വര്‍ഷത്തിനു ശേഷം മകന്‍ കുത്തിക്കൊന്നു. കൊലയ്ക്കു ശേഷം മുങ്ങാന്‍ ശ്രമിച്ച യുവാവിനെ പുതുക്കാട് പൊലീസ് പിടികൂടി.



തൃശൂര്‍ ചെങ്ങാലൂരിനു സമീപം പുളിഞ്ചോട് കള്ളഷാപ്പിന് മുമ്പിലായിരുന്നു സംഭവം. പുളിഞ്ചോട് സ്വദേശി സുധനാണ് കുത്തേറ്റ് മരിച്ചത്. അന്‍പത്തിനാലു വയസായിരുന്നു. കള്ളു വാങ്ങാന്‍ വരിനിന്ന സുധനെ ഓട്ടോറിക്ഷയില്‍ എത്തിയ വരന്തരപ്പിള്ളി സ്വദേശി രതീഷ് ആക്രമിച്ചു. കുത്തേറ്റു വീണ ഉടനെ, ഓട്ടോ സംഘം സ്ഥലംവിട്ടു. ഇരുപത്തിയെട്ടു വര്‍ഷം മുമ്പുള്ള പകയാണ് കൊലയില്‍ കലാശിച്ചത്.



രതീഷിന്റെ അച്ഛന്‍ രവിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ സുധന്‍ പ്രതിയായിരുന്നു. തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തില്‍ കോടതി വെറുതെവിട്ട ശേഷം നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വര്‍ഷമായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത കൊലപാതകമാണിതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



സുധനെ കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് നാട്ടുകാരോട് ഇടയ്ക്കിടെ രതീഷ് പറയുമായിരുന്നു. നെഞ്ചില്‍ ആഴത്തിലുള്ള എട്ടു കുത്തുകളുണ്ട്. ഓട്ടോയില്‍ വന്ന കൂട്ടാളികളായ രണ്ടു പേരേയും പൊലീസ് പിടികൂടി. കോവിഡ് ടെസ്റ്റിനു ശേഷം പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടം നടത്തി മൃതദേഹം ബന്ധുക്കള്‍ക്കു വിട്ടുകൊടുക്കും.



