കോട്ടയം ∙ ഏറ്റുമാനൂര്‍ നഗരത്തില്‍ ഇന്ന് നടത്തിയ കോവിഡ് ആന്‍റിജന്‍ പരിശോധനയില്‍ പത്ത് പേര്‍ക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. 63 പേരെയാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയത്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്കും രണ്ടു കുട്ടികള്‍ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളിയിൽ 15 തൊഴിലാളികൾക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചു. കന്യാകുമാരി സ്വദേശികളായ തൊഴിലാളികൾക്കാണു കോവിഡ്.



English Summary: New Covid cases in Kottayam and Kozhikode