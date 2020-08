കോവിഡ് വാക്സീൻ പരീക്ഷണം ഇന്ത്യയിൽ 9 സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ; കേരളത്തിൽ കേന്ദ്രങ്ങളില്ല

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഒാക്സ്ഫഡ് കോവിഡ് വാക്സീൻ ഇന്ത്യയിൽ മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര, ഡൽഹി, ‌തമിഴ്നാട് തുടങ്ങി 9 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ 17 കേന്ദ്രങ്ങളിൽ‍. ഇതിൽ എട്ടെണ്ണം മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. അതിൽ നാലെണ്ണം പുണെയിലും. കേരളത്തിൽ പരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളില്ല. വാക്സിൻ പരീക്ഷണത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമാണ് ഈ ഘട്ടം. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ അനുമതി ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷണം ഈ മാസം 20ന് ആരംഭിക്കും. അവസാന രണ്ടും മൂന്നും ഘട്ടങ്ങളിലെ പരീക്ഷണം ഒരേ സമയമാണ് നടത്തുന്നത്.

രോഗവ്യാപനം അതിരൂക്ഷമായ നഗരങ്ങളിലാണ് സീറം–ഓക്സഫെഡ് കോവി– ഷീൽഡി വാക്സീൻ മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. സത്താറ റോഡ്, സസൂണ്‍, വധു ബുഡ്രുക്ക്, പുണെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നിവിടങ്ങളാണ് പുണെയിൽ മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷണം നടക്കുന്ന ആശുപത്രികൾ. മുംബൈയിലെ പരേൽ, മുംബൈ സെൻട്രൽ, വാർധ, നാഗ്പുർ തുടങ്ങിയവയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മറ്റു പരീക്ഷണകേന്ദ്രങ്ങൾ. തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്നൈ പോരൂരിലെയും ഒാൾഡ് സെൻട്രൽ ജയിൽ ക്യാംപസിലേയും ആശുപത്രികളിലാണ് പരീക്ഷണം നടക്കുക.

ഡൽഹിയിൽ അൻസാരി നഗറിലും ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ വിശാഖപട്ടണത്തിലും കർണാടകയിലെ മൈസൂരുവിലും രാജസ്ഥാനിലെ ജോധ്പുരിലും യുപിയിലെ ഗോരഖ്പുരിലുമാണ് പരീക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ. പഞ്ചാബിലെ ചണ്ഡീഗഡിലും ബിഹാറിലെ പട്നയിലും പരീക്ഷണം നടത്തും.

രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ 100 പേരിലും മൂന്നാം ഘട്ടത്തിൽ 1600 പേരിലുമാണ് വാക്സീൻ പരീക്ഷണം നടത്തുക. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ ഒാക്സ്ഫഡ് വാക്സീൻ പരീക്ഷണത്തിന്റെ രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളും വിജയമായതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടാം ഘട്ട പരീക്ഷണം 100 പേരിൽ മതിയെന്ന നിര്‍ദേശം ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോളർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചത്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വിജയിച്ചാലും ഇന്ത്യയിൽ വിൽപന അനുമതി ലഭിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിച്ചു വിജയിക്കണം. ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ജീവിക്കുന്നവരിൽ വാക്സീൻ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നറിയാൻ കൂടിയാണിത്.

