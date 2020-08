സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ 100 ചതുരശ്ര അടിയിൽ 6 പേർ മാത്രം: ഡിജിപിയുടെ ഉത്തരവ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ മാര്‍ജിന്‍ഫ്രീ ഉള്‍പ്പെടെയുളള ഹൈപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റുകളില്‍ 100 ചതുരശ്ര അടിക്ക് ആറ് പേര്‍ എന്ന നിലയില്‍ മാത്രമേ ഉപഭോക്താക്കളെ പ്രവേശിപ്പിക്കാന്‍ പാടുള്ളൂ എന്ന് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ നിർദേശിച്ചു. വളരെ അത്യാവശ്യം ജീവനക്കാരെ മാത്രമേ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിയോഗിക്കാവൂ. ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കു കാത്തുനില്‍ക്കാന്‍ വേണ്ടി കടകള്‍ക്കു മുന്നില്‍ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ചു വൃത്തം വരയ്ക്കണം.

ഇത്തരം കടകളില്‍ ഉപഭോക്താവിനു ചെലവഴിക്കാനുളള പരമാവധി സമയം നിജപ്പെടുത്തണമെന്നും ഡിജിപി നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കു പ്രവേശിക്കാനാകാത്ത ചെറിയ കടകള്‍ക്കു മുന്നില്‍ വൃത്തം വരച്ചു കൃത്യമായ സാമൂഹിക അകലത്തോടെ ഉപഭോക്താക്കളെ വരി നിര്‍ത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം കട ഉടമകള്‍ക്കായിരിക്കും. അകലം ലംഘിക്കുന്ന തരത്തിലുളള ഒരു പ്രവൃത്തിയും ബാങ്കുകള്‍ മുതലായ സാമ്പത്തിക സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഉണ്ടാകാന്‍ പാടില്ല. അവയ്ക്കു മുന്നില്‍ കൂട്ടം കൂടി നില്‍ക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കണം.

ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്കുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന പോസ്റ്ററുകള്‍ കടകള്‍ക്കു മുന്നില്‍ പതിക്കാന്‍ നേരത്തേ നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ പല സ്ഥലത്തും ഇതു പാലിച്ചതായി കാണുന്നില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇക്കാര്യം നേരിട്ടു പരിശോധിക്കാന്‍ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ സ്പെഷല്‍ ടീമിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. കടകൾക്കു മുന്നിലും അകത്തും മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ലിഷിലും പോസ്റ്റർ പതിക്കണം.



English Summary: Only six people per 100 sq.mtr allowed in super markets: DGP Loknath Behra Ordered