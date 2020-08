ശിലാസ്ഥാപനം കണ്ടത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ളവർ; കൂടുതൽ യുഎസിലും യുകെയിലും

ന്യൂഡൽഹി ∙ അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്രത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം തൽസമയം കണ്ടത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രേക്ഷകർ. യുഎസ്, യുകെ, ഫ്രാൻസ്, ഇറ്റലി, നെതർലൻഡ്സ്, ജപ്പാൻ, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസീലൻഡ്, യുഎഇ, സൗദി അറേബ്യ, ഒമാൻ, കുവൈത്ത്, നേപ്പാൾ, പാക്കിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലദേശ്, മലേഷ്യ, ഇന്തൊനീഷ്യ, തായ്‌ലൻഡ്, ഫിലിപ്പീൻസ്, സിംഗപ്പൂർ, ശ്രീലങ്ക, മൗറീഷ്യസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ പേർ ചടങ്ങ് ലൈവായി കണ്ടതെന്ന് ദൂരദർശൻ അറിയിച്ചു.

ഇന്ത്യയിൽ ഇരുനൂറിലേറെ ചാനലുകൾ ചടങ്ങ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തു. ന്യൂസ് ഏജൻസിയായ ഏഷ്യ ന്യൂസ് ഇന്റർനാഷനലിലൂടെ (എഎൻഐ) 1200 സ്റ്റേഷനുകളിലും അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് ടെലിവിഷൻ ന്യൂസ് (എപിടിഎൻ) വഴി 450 ചാനലുകളിലും സംപ്രേഷണം ചെയ്തു. യൂട്യൂബിലൂടെയും പല രാജ്യങ്ങളിൽനിന്നായി ധാരാളം പേർ ചടങ്ങിനു സാക്ഷികളായി.



English Summary: PM Modi’s Ayodhya ceremony widely watched across the world, highest viewership from US, UK