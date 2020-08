പുടിനും റഷ്യയും മൊസാംബിക്കും ‘കണ്ടില്ല’; തട്ടി കളിച്ച്, സ്ഫോടനം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തി ലെബനൻ

ബെയ്‌റൂട്ട് ∙ ലെബനന്റെ തലസ്ഥാനമായ ബെയ്റൂട്ടിലെ അതിതീവ്ര സ്‌ഫോടനത്തിനു കാരണമായതെന്നു കരുതുന്ന റഷ്യൻ കപ്പലിനെക്കുറിച്ചു ദുരൂഹത വർധിക്കുന്നു. നേരത്തെ തന്നെ കപ്പലിന്റെ അപകടാവസ്ഥയെപ്പറ്റി മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായാണു റിപ്പോർട്ട്. നിയമ മന്ത്രാലയം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സർക്കാർ ഏജൻസികൾ ഇക്കാര്യത്തെപ്പറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ബെയ്റൂട്ട് തുറമുഖത്തെ ‘ഒഴുകുന്ന ബോംബിനെ’ ആരും ഗൗരവമായി എടുത്തില്ലെന്നാണു സിഎൻഎൻ പുറത്തുവിട്ട രേഖകളിലുള്ളത്.

ഇമെയിൽ, കോടതി രേഖകൾ തുടങ്ങിയവ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ വെളിപ്പെട്ടത്. ആയിരക്കണക്കിനു ടൺ അമോണിയം നൈട്രേറ്റുമായി, ഒരു റഷ്യൻ വിദഗ്ധന്റെ വിശേഷണപ്രകാരം ‘ഒഴുകുന്ന ബോംബ്’, തുറമുഖത്തു നങ്കൂരമിട്ടിരുന്ന കപ്പലാണു സ്ഫോടനത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ. ‘അംഗീകരിക്കാനാവില്ല’ എന്നാണു സ്ഫോടനത്തിനു പിന്നാലെ തുറമുഖത്തെ അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് ‘കൂമ്പാര’ത്തെക്കുറിച്ച് ലെബനൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഹസ്സൻ ഡയബ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ സർക്കാരും ജുഡിഷ്യറിയും നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരുന്നെന്നും സുരക്ഷാ മുൻകരുതൽ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നും രേഖകൾ തെളിയിക്കുന്നു.



∙ സ്ഫോടനശേഷിയുള്ള കൃഷിവളം



2013ൽ ആണ് റഷ്യൻ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എംവി റോസസ് എന്ന കപ്പൽ 2750 മെട്രിക് ടൺ അമോണിയം നൈട്രേറ്റുമായി ബെയ്റൂട്ടിൽ വന്നത്. കൃഷിവളമായും ഖനനാവശ്യത്തിനു അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അമോണിയം, നൈട്രേറ്റ് എന്നിവയുടെ അയോണുകൾ അടങ്ങിയ വെളുത്ത ക്രിസ്റ്റലിൻ ഖരരൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇത് ജലത്തിൽ വളരെയധികം ലയിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും നൈട്രജൻ വളമായി കാർഷിക മേഖലയിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഖനനം, ക്വാറി, നിർമാണമേഖലയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഫോടനാത്മക മിശ്രിതങ്ങളുടെ ഘടകമാണു മറ്റൊരു പ്രധാന ഉപയോഗം. വ്യാവസായിക സ്ഫോടകവസ്തു എഎൻഎഫ്ഒ–യുടെ (Ammonium-Nitrate Fuel-Oil / ANFO) പ്രധാന ഘടകമാണിത്.



ദുരുപയോഗത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണെന്ന ആശങ്കയിൽ പല രാജ്യങ്ങളും അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതു നിർത്തുകയോ കുറയ്ക്കുയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അമോണിയം നൈട്രേറ്റ് സ്ഫോടനങ്ങളിൽ നേരത്തെയും നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. റഷ്യൻ കപ്പലിന്റെ ലക്ഷ്യം മൊസാംബിക്ക് ആയിരുന്നു എന്നാണു ലഭ്യമായ വിവരം. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക പ്രയാസം കാരണം റൂട്ട് മാറ്റി ബെയ്റൂട്ടിൽ എത്തി. ബെയ്‌റൂട്ട് തുറമുഖത്തു സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകൾ ഇല്ലാതെയാണു കപ്പൽ നങ്കൂരമിട്ടിരുന്നത്. ‘ഒഴുകിനടക്കുന്ന ബോംബ്’ ആണ് കപ്പലെന്നു കസ്റ്റംസും പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവും പലവട്ടം മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.



സ്ഫോടനത്തിൽ തകർന്ന ബെയ്റൂട്ട് തുറമുഖം

എന്നാൽ കപ്പൽ ഒരിക്കലും ബെയ്റൂട്ടിൽനിന്നു പോയില്ലെന്നും ആരും ഏറ്റെടുത്തില്ലെന്നുമാണു ലെബനൻ കസ്റ്റംസ് ഡയറക്ടർ ബദ്രി ഡാഹെർ പറഞ്ഞത്. മാസങ്ങളോളം കപ്പലിൽ കുടുങ്ങിയ ജീവനക്കാർക്കു വേണ്ടി കോടതിയിൽ ഹാജരായതു ബറോഡി ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സാണ്. ‘കപ്പലിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ അപകടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്നറിയിപ്പ്’ കത്ത് രൂപത്തിൽ 2014 ജൂലൈയിൽ ബെയ്റൂട്ട് തുറമുഖത്തിന്റെയും ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിന്റെയും അധികൃതർക്കു നൽകിയിരുന്നതായി കഴിഞ്ഞദിവസം ഇറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ ബറോഡി ആൻഡ് അസോസിയേറ്റ്സ് വ്യക്തമാക്കി. അതേമാസം, കപ്പൽ മുങ്ങാതിരിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും അപകടകരമായ തോതിലുള്ള ലോഡ് കുറയ്ക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ഔദ്യോഗികമായി നിയമ മന്ത്രാലയത്തിനു കത്തയച്ചതായി ലാൻഡ് ആൻഡ് സീ മന്ത്രാലയം ഡയറക്ടർ ജനറൽ മറുപടിക്കത്തിൽ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.



കപ്പലിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താനും മുങ്ങാതിരിക്കാനുമുള്ള നടപടിയെടുക്കാൻ നാവിക അതോറിറ്റിക്കു നിർദേശം നൽകിയതായും ഡയറക്ടർ ജനറൽ അറിയിച്ചെന്നു പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ചു ലെബനനിലെ നിയമ, ഗതാഗത മന്ത്രാലയങ്ങളോടും ബെയ്റൂട്ട് തുറമുഖ അധികൃതരോടും പ്രതികരണം തേടിയെങ്കിലും ആരും സംസാരിക്കാൻ തയാറായില്ലെന്നു സിഎൻഎൻ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കപ്പൽ അപകടഭീഷണിയായി അവിടെ തുടർന്നു.



സ്ഫോടനത്തിൽ തകർന്ന ബെയ്റൂട്ട് തുറമുഖം

∙ കപ്പൽ കോടതിയുടെ പരിധിയിൽ വരില്ല !



ഒരു ജഡ്ജിക്ക് റഷ്യൻ കപ്പലുയർത്തുന്ന ഭീഷണിയെപ്പറ്റി കസ്റ്റംസ് അധികൃതർ നിരന്തരം നോട്ടിസ് അയച്ചു. പക്ഷേ, പല തവണ അയച്ച മറുപടിക്കത്തിലും അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചത് ഒരേ കാര്യമാണ്: കപ്പലും കാർഗോയും കോടതിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ല ! 2016ലും 2017ലും ആയി കൈപ്പടയിലെഴുത്തിയ നാലു കത്തിലും ഈ ജഡ്ജിയും പിൻഗാമിയും പറഞ്ഞതിങ്ങനെ, കോടതിയുടെ അധികാരപരിധി എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നു ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് !! ഇങ്ങനെ അലസതയിൽ അധികാരത്തർക്കം ഉന്നയിച്ചതല്ലാതെ സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം ഉൾക്കൊണ്ട് വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ തയാറായില്ലെന്നു ചുരുക്കം.



മൊസാംബിക്കിലെ വ്യാവസായിക ഖനന കമ്പനി ഫാബ്രിക ഡി എക്സ്പ്ലോസീവ്സ് ഡി മൊകാംബിക്കിനു വേണ്ടി ഇന്റർനാഷനൽ ബാങ്ക് ഓഫ് മൊസാംബിക്കിന്റെ ഉത്തരവനുസരിച്ചാണു കപ്പൽ യാത്രതിരിച്ചതെന്നു ബറോഡി അസോസിയേറ്റ്സ് പറയുന്നു. അന്ന് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നു വിശദീകരിക്കാൻ പക്ഷേ ബാങ്കോ കമ്പനിയോ തയാറായില്ല. റഷ്യൻ കപ്പലിന്റെ വരവും ഉദ്ദേശ്യവും സംബന്ധിച്ച് ദുരൂഹത വർധിപ്പിക്കുന്നതാണു തുടർന്നുള്ള കണ്ടെത്തലുകളും. ‘സാധാരണയായി ഒരു കപ്പൽ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ റഷ്യൻ കപ്പൽ വരുന്നതിനെപ്പറ്റിയോ അതിൽ എന്താണുള്ളത് എന്നതിനെപ്പറ്റിയോ അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല.’– മൊസാംബിക്കിലെ ബെയ്റ തുറമുഖം ഡയറക്ടർ അന്റോണിയോ ലിബോംബോ പ്രാദേശിക പോർച്ചുഗീസ് മാധ്യമമായ ലുസയോടു വിശദീകരിച്ചു.



സ്ഫോടനത്തിൽ തകർന്ന ബെയ്റൂട്ട് തുറമുഖം.

‘അനുയോജ്യമല്ലാത്ത കാലാവസ്ഥയിൽ, കപ്പലിലെ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയ അപകടം മുൻനിർത്തി, തുറമുഖത്തിന്റെയും ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെയും സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്തു സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് അധികൃതരോട് അഭ്യർഥിക്കുന്നു’– ലെബനൻ കസ്റ്റംസ് ഡയറക്ടർ, ഒരു ജഡ്ജിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് 2016ൽ എഴുതിയ കത്തിലെ വരികളാണിത്. ‘വളരെ സ്ഫോടനാത്മകമായ വസ്തുക്കൾ’ കണ്ടുകെട്ടി വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് വെയർഹൗസിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതായി ലെബനൻ ജനറൽ സെക്യൂരിറ്റി മേധാവി പറഞ്ഞു. കണ്ടുകെട്ടിയ ‘വസ്തു’വിനെ കുറിച്ചു 2014 മുതൽ നടത്തിയ വിവരങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ മന്ത്രി മനൽ അബ്ദുൽ സമദ് നജ്ദ് പറഞ്ഞു.

∙ ഗ്രീസിൽ നിർത്തി, പണം തീർന്നു



2013ൽ എംവി റോസസ് ജോർജിയയിലെ ബറ്റുമിയിൽനിന്ന് മൊസാംബിക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കിയാണു പുറപ്പെട്ടതെന്നു കപ്പലിന്റെ പാതാവിവരണവും ക്യാപ്റ്റൻ ബോറിസ് പ്രോകോഷെവിന്റെ പ്രസ്താവനയും തെളിയിക്കുന്നു. കപ്പൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ ഗ്രീസിൽ നിർത്തി. അപ്പോഴാണു പണം തീർന്നെന്നും യാത്രാച്ചെലവ് നികത്താൻ അധിക ചരക്കുകൾ എടുക്കേണ്ടിവരുമെന്നും കപ്പലിന്റെ ഉടമ നാവികരോടു പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണു കപ്പലിന്റെ യാത്രാപഥം മാറ്റിയത്. ബെയ്‌റൂട്ടിൽ എം‌വി റോസസിനെ പ്രാദേശിക തുറമുഖ അധികൃതർ തടഞ്ഞുവച്ചു.



ബെയ്റൂട്ട് തുറമുഖത്തുണ്ടായ സ്ഫോടനം.

11 മാസമായി നാവികർ വളരെ കുറച്ചു സാധനങ്ങളുമായി കപ്പലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പ്രോകോഷെവ് പറഞ്ഞു. ‘ദിവസവും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിന് കത്തെഴുതി. പക്ഷേ ഫലമുണ്ടായില്ല. ഒടുവിൽ ഇന്ധനം വിറ്റാണ് അഭിഭാഷകനെ നിയോഗിക്കാനുള്ളം പണം കണ്ടെത്തിയത്. യാതൊരു സഹായവും ഇല്ലായിരുന്നു. റഷ്യൻ ഉടമ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമോ വെള്ളമോ നൽകിയില്ല’– റേഡിയോ അഭിമുഖത്തിൽ പ്രകോഷെവ് പറഞ്ഞു.



കപ്പലിലെ റഷ്യൻ, ഉക്രേനിയൻ ജീവനക്കാരെ ശമ്പളം പോലും നൽകാതെയാണു നാട്ടിലേക്കു തിരിച്ചയച്ചതെന്നു സീഫെയേഴ്സ് യൂണിയൻ ഓഫ് റഷ്യ പറഞ്ഞു. റഷ്യൻ കപ്പലിനെ കുറിച്ച് അറിവില്ലായിരുന്നു എന്നാണു മൊസാംബിക്കിലെ ഗതാഗത – ആശയവിനിമയ മന്ത്രാലയവും ലുസയോടു പറഞ്ഞത്. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ റഷ്യയുടെ ദുരൂഹ കപ്പൽ കാരണം കഴിഞ്ഞദിവസമുണ്ടായ സ്ഫോടനം ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നതാണെന്നും ഭരണകൂട അനാസ്ഥയാണു വില്ലനായതെന്നും മനസ്സിലാക്കാം.



English Summary: How judges responded to warnings about ammonium nitrate stored at the Beirut port