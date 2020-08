ചെല്ലാനം കടൽക്ഷോഭ ദുരിതത്തിൽ; വീടുകൾ ഏതു നിമിഷവും നിലംപൊത്തിയേക്കും

ചെല്ലാനം∙ തുടർച്ചയായി മൂന്നാം ദിവസവും ചെല്ലാനം തീരം കടൽക്ഷോഭത്തിന്റെ ദുരിതത്തിൽ. തീരദേശത്ത് കടൽ കനത്ത നാശം വിതയ്ക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്. കോവിഡിനു പിന്നാലെ കടൽ കൂടി ദുരിതം വിതച്ചതോടെ ഇവിടെ ജനജീവിതം ദുസ്സഹമായിരിക്കുകയാണ്. തീരത്തോട് ചേർന്നുള്ള ഒട്ടേറെ വീടുകളെല്ലാം വെള്ളത്തിലായതോടെ ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. നേരത്തെ കടൽകയറിയിട്ടില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിലും ഇത്തവണ വെള്ളം കയറി. തീരത്തോടു ചേർന്നുള്ള വീടുകളുടെ ഭിത്തിയിൽ തിരമാലയടിച്ചു കയറുന്നുണ്ട്.

തീര മേഖലയിലുള്ള നിരവധി വീടുകൾ ഏതു നിമിഷവും നിലംപൊത്തുമെന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. പാണ്ടിക്കുടി- ചെല്ലാനം തീരദേശ റോഡ് പലയിടത്തും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. ബസാർ, ഗണപതിക്കാട് മുതൽ ചാളക്കടവ് വരെയുള്ള പ്രധാന റോഡ് പൂർണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലായതോടെ ഇതിലൂടെ വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നില്ല. ചെല്ലാനം മാലാഖപ്പടിയിൽ ചാക്കുകളിൽ മണൽ നിറച്ച് നാട്ടുകാർ സ്ഥാപിച്ച താൽക്കാലിക ഭിത്തി കടൽ തിരയിൽ തകർന്നിട്ടുണ്ട്.



കരിങ്കൽ ഭിത്തി തകർന്നു കിടക്കുന്ന ബസാർ, കമ്പനിപ്പടി, മറുവക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അതിദയനീയമാണ്. പല വീടുകളിലുമുണ്ടായിരുന്ന വീട്ടുപകരണങ്ങളും അവശ്യവസ്തുക്കളും കടൽവെള്ളം കയറി നശിച്ചു. ഒട്ടേറെ വാഹനങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചു. കണ്ണമാലി 10 വാർഡിലെ ഫിഷർമെൻ കോളനിയിലെ 250 വീടുകൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി.



പലരും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകളിലും ബന്ധുവീടുകളിലും അഭയം പ്രാപിച്ചു. ചിലർ വീടിന്റെ ടെറസിനു മുകളിൽ കയറിയാണു ജീവൻ രക്ഷിച്ചത്. ജില്ലാ ഭരണക്കൂടവും അധികാരികളും ചെല്ലാനത്തേക്ക് അനിയന്ത്രിതമായി ശ്രദ്ധചെലുത്തണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം. അടുത്ത കാലത്തായി ഇതു രണ്ടാം തവണയാണ് രൂക്ഷമായ കടൽക്ഷോഭം ഉണ്ടാകുന്നത്.



കടൽക്ഷോഭത്തിൽ ചെല്ലാനത്ത് തീരത്തോട് ചേർന്നുള്ള രണ്ടു വീടുകൾ തകർന്നിട്ടുണ്ട്. തിരമാലകൾ വീടിന്റെ ഭിത്തിയിൽ വന്നു പതിച്ചതാണ് വീടുകളുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണം. പുത്തൻതോട് കാട്ടുപ്പറമ്പിൽ സിലോഷിയുടെ വീട് പൂർണമായി തകർന്നു. കണ്ണമാലി ഫിഷർമെൻ കോളനിയിലെ അരേശേരി വർഗീസിന്റെ വീടും കടലെടുത്തു. പഴക്കം ചെന്ന വീടുകളായിരുന്നു ഇവ രണ്ടും. കൂറ്റൻ തിരമാലകൾ കടൽഭിത്തിയും കടന്നു വീടുകൾക്ക് മീതെ പതിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവരെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.



അതേസമയം ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതോടെ ഇവിടെ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടക്കടവ് സെന്റ് സേവ്യേഴ്‌സ് സ്കൂളിൽ ആരംഭിച്ച ക്യാംപിൽ 46 കുടുംബങ്ങളെത്തി. കടക്ഷോഭം ശക്തമായതോടെയാണ് ജനങ്ങൾ ക്യാംപുകളെ ആശ്രയിക്കാനെത്തിയത്. കോവിഡ് വ്യാപന സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ക്യാംപിൽ പോകുന്നതിനും ആളുകൾ ഭയക്കുന്നുണ്ട്.



English Summary : Chellanam in the fear of rough sea