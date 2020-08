‘എവിടെ കോടികള്‍ വാടകയുള്ള ഹെലികോപ്റ്റർ?’: വിമർശനത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി

തിരുവനന്തപുരം∙ എവിടെയാണ് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പ്രതിമാസം നൽകി കേരള സർക്കാർ വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത ഹെലികോപ്റ്റർ? കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറുകളിൽ പ്രതിപക്ഷമടക്കം ഉയർത്തിയ ചോദ്യത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മറുപടി. ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നതിൽ തടസമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരം ചാക്കയിലെ രാജീവ് ഗാന്ധി ഏവിയേഷന്‍ അക്കാദമിയിലാണ് ഹെലികോപ്റ്റര്‍ ഉള്ളത്. പവൻ ഹംസിന്റെ ‘എഎസ് 365 ഡൗഫിൻ എൻ’ ഹെലികോപ്റ്ററിനു പത്തു സീറ്റാണുള്ളത്. ഫ്രഞ്ച് നിർമിതമാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ.

പ്രതിമാസം കോടികൾ ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയായി നൽകുമ്പോഴും ഇതുവരെ രണ്ടുതവണയാണ് പൊതുജനത്തിന് ഉപകാരമുള്ള കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്‍റെ ആരോപണം. രണ്ടുതവണ അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയക്കായി ഹെലികോപ്റ്റർ പറന്നിരുന്നു. ഇതിന് നേവിയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ നിസാര തുകയ്ക്ക് വാടകയ്ക്ക് കിട്ടുമെന്ന സ്ഥിതി ഉള്ളപ്പോഴാണ് കോടികൾ ഖജനാവിൽ നിന്നും വാടക ഇനത്തിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിന് നൽകുന്നതെന്ന് മുൻമുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി അടക്കം വിമർശിച്ചിരുന്നു.

വ്യോമസേനയുടെ ഹെലികോപ്റ്ററും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. കാലാവസ്ഥ ഇതിന് തടസ്സമാണെന്നാണ് അറിയിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അഭ്യർഥന ലഭിച്ചയുടനെ ശംഖുമുഖത്ത് എംഐ 17 ഹെലികോപ്റ്റർ സജ്ജമാക്കിയിരുന്നെന്ന് വ്യോമസേന അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, കാലാവസ്ഥ പ്രതികൂലമായതിനാൽ രാജമലയിലേക്കു പോകാനായില്ല. വെള്ളിയാഴ്ച ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കാനിടയില്ല. രാത്രികാലങ്ങളിൽ ദുഷ്കരമായ കാലാവസ്ഥയിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചു രക്ഷാപ്രവർത്തനം സാധ്യമല്ല. കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനു സജ്ജമാണെന്നു വ്യോമസേന അറിയിച്ചു.

English Summary: CM Pinarayi Vijayan on Rescue Using Helicopter at Munnar