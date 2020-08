തിരുവനനന്തപുരം∙ രാജമല ദുരന്തത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് അഞ്ചുലക്ഷം ആശ്വാസധനം പ്രഖ്യാപിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. പരുക്കേറ്റവരുടെ ചികില്‍സാ ചെലവ് സര്‍ക്കാര്‍ വഹിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. ദേശീയദുരന്ത പ്രതിരോധസേനാംഗങ്ങള്‍ ഉടന്‍ പെട്ടിമുടിയിലെത്തും. വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

രാജമലയിൽ പുലർച്ചയോടെയാണ് മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായത്. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് വൈദ്യുതി, വാർത്താവിനിമയ ബന്ധം എന്നിവ തടസ്സപ്പെട്ടു. അതിനാൽ ദുരന്തം പുറം ലോകമറിയാൻ താമസമുണ്ടാക്കി. ഇവിടേക്കുള്ള പാലം ഒലിച്ചു പോയത് രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് എത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി. സബ് കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പൊലീസ്, അഗ്നിശമന സേന സംഘങ്ങളും നാട്ടുകാരും ചേർന്നാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. മണ്ണുമാന്തിയന്ത്രവും മറ്റും ഉപയോഗിച്ചുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം അതീവ പ്രയാസം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു.

ദേശീയ ദുരന്ത പ്രതികരണം സേന പെരിയ വനപാലം പിന്നിട്ട് സ്ഥലത്തെത്തുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. കനത്ത ദുരന്തം മുന്നിൽ കണ്ട് ദേശീയ ദുരന്ത പ്രതികരണസേനയുടെ ഒരു യൂണിറ്റിനെ ഇടുക്കിയിൽ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വാഗമണ്ണിൽ ഇന്നലെ ഒരു കാർ ഒലിച്ചുപോയതിനെ തുടർന്ന് എൻഡിആർഎഫ് അവിടെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി. രാവിലെയാണ് അവരെ രാജമലയിൽ നിയോഗിച്ചത്. ഇതുകൂടാതെ അഗ്നശമന സേനയുടെ പരിശീലനം ലഭിച്ച അൻപതംഗ ടീമിനെ ഇവിടേക്ക് നിയോഗിച്ചു.

എത്തിച്ചേരാൻ വൈകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ആകാശമാർഗം രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്താനുള്ള സൗകര്യം തേടിയിരുന്നു. എന്നാൽ മോശം കാലാവസ്ഥ കാരണം അതിനു തടസം നേരിട്ടു. രക്ഷാ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി ക്രൈബ്രാഞ്ച് ഐജി യോഗേഷ് അഗർവാളിനെ സ്പെഷൽ ഓഫിസറായി നിയമിച്ചു. മൃതദേഹങ്ങൾ നിമയനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി കൈമാറുന്നതിന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായി ക്രൈബ്രാഞ്ച് എസ്പി സുദർശനനെ നിയമിച്ചു. എറണാകുളം റേഞ്ച് ഡിഐജി കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാർ ഇടുക്കി ജില്ല മേധാവി ആർ. കറുപ്പുസ്വാമി എന്നിവർ അപകട സ്ഥലത്തും മറ്റുമായി ക്യാംപ് ചെയ്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നു.

സംസ്ഥാനത്ത് മഴ ശക്തമാകുന്നു, അടിയന്തര സഹായം എത്തിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

മല കനക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ എല്ലാ ജില്ലകളിലും പൊലീസിന് അടിയന്തര ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി. ഏതു സാഹചര്യവും നേരിടാൻ പൊലീസ് സുസജ്ജമാണ്. അപകടത്തിൽ പെട്ടവർക്ക് സഹായം നൽകാൻ പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ എറണാകുളം കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ നിന്ന് രാജമലയിൽ നിന്ന് നിയോഗിച്ചു. ആവശ്യമെങ്കിൽ കരസേനയുടെയും നാവികസേനയുടെയും സഹായം തേടും. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ 47 വീടുകൾ ഭാഗികമായും 2 വീടുകൾ പൂർണമായും തകർന്നു. നെടുമങ്ങാട് പഞ്ചായത്തിലെ പുഴക്കൽ മേഖലയിൽ മരം വീണ് ഒരാൾ മരിച്ചു. കടൽക്ഷോഭത്തിൽ പൂന്തുറ ചേരിയമുറ്റത്ത് വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. 5 കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചു. കൊല്ലം ജില്ലയിൽ 125ലധികം വീടുകൾ‌ ഭാഗികമായും അഞ്ചു വീടുകൾ പൂർണമായും തകർന്നു. കുന്നത്തൂർ താലൂക്കിലാണ് കൂടുതൽ നാശനഷ്ടം.

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ പമ്പ, അച്ചൻകോവിൽ എന്നീ നദികളിൽ ജലനിരപ്പ് വാണിങ് ലെവലിന് മുകളിലാണ്. അച്ചൻകോവിലാർ കല്ലേലി, കോന്നി എന്നിവിടങ്ങളിൽ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. അപകട മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളെ ക്യാംപുകളിലേക്കു മാറ്റി. ജില്ലാ കലക്ട്രേറ്റിലും താലൂക്കുകളിലും കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നു. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ രണ്ടു ക്യാംപുകൾ നേരത്തെ തുറന്നിരുന്നു. കോട്ടയം ജില്ലയിൽ നദികളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു. ഉൾപ്രദേശങ്ങളിൽ ഉരുൾപ്പൊട്ടലും മണ്ണിടിച്ചലും ഉണ്ടായി. പാല, ഈരാട്ടുപേട്ട, കൂട്ടിക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇൻസിഡന്റ് റെസ്പോൺസ് സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.



എറണാകുളം, കോട്ടയം ജില്ലകളില്‍ നിന്ന് പ്രത്യേക മെഡിക്കല്‍ സംഘവുമെത്തും. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് കര, നാവിക സേനകളുടെ സഹായം തേടും. കൂടുതല്‍ സേനാംഗങ്ങളെത്തി. പാലക്കാട്, മലപ്പുറം ജില്ലകളിലും എൻഡിആർഎഫ് സംഘങ്ങളെ വിന്യസിച്ചു. നാളെ തൃശൂര്‍, കോട്ടയം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലും വിന്യസിക്കും. സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്തദിവസങ്ങളില്‍ അതിതീവ്രമഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അയല്‍സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കനത്ത മഴയാണ്. സംസ്ഥാനംവിട്ടുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണം. വൈകിട്ട് ഏഴുമുതല്‍ രാവിലെ ഏഴുവരെ മലയോരമേഖലകളിലേക്ക് ഗതാഗതനിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തും. 17 അണക്കെട്ടുകള്‍ തുറന്നു.



കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തെ അനുഭവങ്ങൾ കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് സംസ്ഥാനത്ത് ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചത്. വിവരങ്ങൾ ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തക്ക രീതിയിൽ പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിച്ചത്. ദേശീയ ദുരന്ത പ്രതികരണ സേനയുടെ പത്ത് സംഘങ്ങളെ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കണമെന്നാണ് കാലവർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ സംസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നാലു ടീമിനെ ലഭിച്ചു. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ടീമിനെ ലഭിച്ചു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസമായാണ് മഴ കൂടുതൽ ശക്തമായത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി താഴ്ന്ന പ്രദേശത്തും അപകട മേഖലയിലും താമസിക്കുന്നവരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കാൻ നടപടി ശക്തമായി വരുന്നു,



കേരളത്തിൽ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ‌ അതിതീവ്ര മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ദേശീയ കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളെ ഇടുക്കി, തൃശൂർ, പാലക്കാട്. വയനാട് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. ഇത് അപകടസാധ്യത വർധപ്പിക്കുന്നതിനാൽ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. രാത്രി സമയങ്ങളിൽ മഴ ശക്തിപ്പെടുന്നതിനാൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശത്തെ ആളുകളെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കും. മലയോര മേഖലയലേക്കുള്ള രാത്രി ഗതാഗതം നിരോധിച്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കും. സംസ്ഥാനം ഇരട്ടദുരന്തമാണ് നേരിടുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.



English Summary : Rajamala Landslide CM Pinnarayi Vijayan announces financial aid for the family of those died