ബെംഗളൂരു∙ ഇന്ത്യയിൽ 10 കോടി ഡോസ് കോവിഡ് വാക്സീൻ ലഭ്യമാക്കാൻ ബിൽ ഗേറ്റ്സിന്റെ ജീവകാരുണ്യ സംരംഭമായ ബിൽ ആൻഡ് മെലിൻഡ ഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ, ഗാവി വാക്സീൻ എന്നിവരുമായി 15 കോടി ഡോളറിന്റെ കരാർ ഒപ്പിട്ടതായി സീറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചു. കോവിഡ് വാക്സീൻ വാങ്ങുന്നതിന് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കുമെന്ന് ബിൽ ഗേറ്റ്സ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായുള്ള കരാർ.

പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലുള്ള ആസ്ട്രാസെനെക, നോവാവാക്സ് ഇൻ‌കോർപ്പറേറ്റ്സ് തുടങ്ങിയവരുടെ വാക്സീൻ ഡോസിന് 3 ഡോളർ നിരക്കിൽ 92 രാജ്യങ്ങളിൽ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ഗാവി അറിയിച്ചു. ഗാവിക്കായിരിക്കും ഗേറ്റ്സ് ഫൗണ്ടേഷൻ ധനസഹായം നൽകുക. ഗാവി ഇത് സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് കൈമാറും. സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ രോഗപ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ് വർധിപ്പിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടനയാണ് ഗാവി.



English Summary: Serum Institute Ties Up With Gates Foundation For 100 Million Vaccine Doses For India, Others