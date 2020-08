പൗരന്മാർക്കുള്ള യാത്രാവിലക്ക് യുഎസ് മാറ്റി; പക്ഷേ, ഇന്ത്യയിലേക്കും ചൈനയിലേക്കും പോകാൻ പറ്റില്ല

വാഷിങ്ടൻ ∙ അമേരിക്കൻ പൗരന്മാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ വിലക്കേർപ്പടുത്തിയ രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കും മാറ്റമില്ല. കോവിഡ് മഹാമാരിയെത്തുടർന്നാണ് യുഎസ് തങ്ങളുടെ പൗരന്മാർ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലേക്കു പോകരുതെന്ന് വിലക്കി ‘ലവൽ 4 – യാത്ര ചെയ്യരുത്’ എന്ന നിർദേശം നൽകിയത്.

വിലക്ക് വ്യാഴാഴ്ച പിൻവലിച്ചെങ്കിലും ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഉൾപ്പെടെ അൻപതോളം രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്രാനിരോധനം തുടരും. കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിച്ചുവരുന്നതിനാൽ ഈ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യരുതെന്നാണ് യുഎസ് പൗരന്മാരോട് അഭ്യർഥിക്കുന്നത്.

ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയ്ക്കായി ‘ലവൽ 3 – അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെയുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കണം’ എന്ന നിർദേശമാണുള്ളത്. സെന്റേഴ്സ് ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആന്‍ഡ് പ്രിവെൻഷൻ (സിഡിസി) ആണ് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഇപ്പോൾ‍ ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും അവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്തുള്ള യാത്രാ മുന്നറിയിപ്പാണ് യുഎസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

നിലവിൽ ലവൽ 3 യാത്രാനിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ, ബംഗ്ലദേശ്, ഭൂട്ടാൻ, സിറിയ, സൗദി അറേബ്യ, റഷ്യ, മെക്സിക്കോ, ഈജിപ്ത്, ബ്രസീൽ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, യുഎസിലെ കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിച്ചുവരുന്നതിനാൽ യുഎസ് പൗരന്മാർക്ക് പല രാജ്യങ്ങളും നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.



English Summary: US Lifts Travel Advisory For Countries, India And China Remain On List