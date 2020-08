കോവിഡ് ചെറിയ തോതിലെങ്കിൽ 9‌ ദിവസത്തിനു ശേഷം രോഗിയെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാം: പഠനം

ബെയ്ജിങ് ∙ ചെറിയ തോതിൽ കോവിഡ് രോഗം വന്നവരിൽ എട്ടു ദിവസത്തിനുശേഷം കൊറോണ വൈറസ് അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്ന് ഗവേഷകർ. ഹോങ്കോങ്ങിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റീവായ 35 രോഗികളുടെ സാംപിളുകളിൽ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം കണ്ടെത്തിയത്. ഇതേക്കുറിച്ച് എമേർജിങ് ഇൻഫെക്‌ഷ്യസ് ഡിസീസസ് ജേണലിൽ ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട്.

പഠനവിധേയമാക്കിയ 35ൽ 32 പേര്‍ക്കും ചെറിയതോതിലാണ് രോഗമുണ്ടായിരുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇവരിൽ 8 ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം വൈറസ് തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത നിലയിലെത്തി. എന്നാൽ ആർടി – പിസിആർ പരിശോധനയിൽ വൈറസ് സാന്നിധ്യം ആഴ്ചകളോളം കണ്ടെത്താനാകുമെന്നും യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഹോങ്കോങ്ങിലെ ഗവേഷകർ കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന സംഘം പറയുന്നു.

ആർടി – പിസിആർ പരിശോധനയിൽ വൈറസ് സാന്നിധ്യം കണ്ടാലും അത് അപകടകാരിയാവണമെന്നില്ല. എന്നാൽ അതീവ ഗുരുതര നിലയിലായവരോ രോഗപ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞവരോ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുനാൾകൂടി വൈറസ് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയേക്കാം. ഇങ്ങനെ ചെറിയ തോതിൽ രോഗം ബാധിച്ച് ക്ലിനിക്കലി ഭേദപ്പെട്ടവർക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുണ്ടെങ്കിൽ ഒൻപതോ അതിലേറെയോ ദിവസങ്ങൾക്കോ ശേഷം ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാമെന്നും പഠനത്തിൽ പറയുന്നു.

English Summary: Mildly ill COVID-19 patients might be discharged in 9 or more days after symptom onset: study