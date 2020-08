രാജമലയിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 2 ലക്ഷം രൂപ; അടിയന്തര ധനസഹായവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി

ഇടുക്കി ∙ മൂന്നാർ രാജമലയിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിൽപെട്ട് ജീവൻ നഷ്ടമായവരുടെ കുടുംബത്തിന് ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ദുരന്തത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി അറിയിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽനിന്നാണ് അടിയന്തര സഹായം. ഉരുൾപൊട്ടലിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും പരുക്കേറ്റവർക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ വീതം നൽകുമെന്നും അറിയിച്ചു.

രാജമലയിൽ സംഭവിച്ച ദുരന്തത്തിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം.‘ഇടുക്കി രാജമലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ മരിച്ചവരുടെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഈ വേദനാജനകമായ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വേദനയില്‍ പങ്കാളിയാകുന്നു. പരുക്കേറ്റവർ അതിവേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയും ഭരണകൂടവും ദുരന്തബാധിതർക്ക് അവശ്യ സഹായം നൽകുന്നതിനായി ഉണ്ട്.’– മോദി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.



English Summary : Rs 2 lakh ex-gratia to kin of those killed in Kerala floods, says PM