ചൈനയ്ക്കു വേണം ‘ന്യൂ നോർമൽ’; ‘തൽസ്ഥിതി’ തുടരാൻ ഇന്ത്യ: ലഡാക്കിൽ ഉടൻ മാറ്റമില്ല

ന്യൂ‍ഡൽഹി ∙ കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ ഇന്ത്യ– ചൈന അതിർത്തിയിൽ നിലവിലെ സംഘർഷ സാഹചര്യം തുടരുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം സാധാരണ നിലയിലാവണമെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ 20 ന് മുൻപുള്ള സ്ഥിതിയിലേക്ക് അതിർത്തിയിലെ സാഹചര്യം മാറണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനോട് അനുകൂല നിലപാടല്ല ചൈന സ്വീകരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സേന മേഖലയിൽനിന്നു പിൻവാങ്ങില്ല.

100 ലേറെ ചൈനീസ് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് ഇന്ത്യ ഇതുവരെ നിരോധിച്ചത്. സർക്കാർ കരാറുകൾ ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്കു വിലക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചൈനീസ് സർവകലാശാലകളുമായി സഹകരിക്കുന്നതിലും ഇന്ത്യ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ വയ്ക്കുമെന്നാണ് സൂചന. അതിർത്തിയിൽനിന്നു പിൻവാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ചൈനയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികൾ തുടരാനാണ് ഇന്ത്യയുടെ നീക്കം. ഇതും ഇന്ത്യ – ചൈന ബന്ധത്തെ വല്ലാതെ ബാധിക്കും.

എന്നാൽ, അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷം ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിനോട് രാജ്യത്തിനുള്ളിൽത്തന്നെ ഉയരുന്ന ആവശ്യം ഇന്ത്യയെ സമ്മർദത്തിലാക്കുമെന്നാണ് ചൈന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ഈ രംഗത്തെ വിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നു. ചൈന ഇന്ത്യൻ പ്രദേശം കയ്യടക്കിയെന്ന പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പ്രസ്താവന മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ വരികയും പിന്നീട് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതു രാജ്യത്ത് വിവാദത്തിനു വഴിതെളിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, ലഡാക്കിലെ പിൻവാങ്ങൽ നടന്നുകഴിഞ്ഞെന്ന നിലപാടാണ് ചൈനയ്ക്ക്. ലോകത്തെ അറിയിക്കാനായി ഇങ്ങനെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് ഇറക്കുകയും ചെയ്തു അവർ. ചൈനയുടെ ഈ ചൂണ്ടയിൽ പക്ഷേ, ഇന്ത്യ കൊത്തിയില്ല, തുടർന്ന്, ചർച്ച നടക്കുകയാണെന്നും കാര്യങ്ങളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടെന്നുമുള്ള നിലപാടിലേക്ക് അവർക്കു മാറേണ്ടിവന്നു.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് മേധാവിത്വമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈനികർ പിൻമാറണമെന്നാണ് ചൈനയുടെ ആവശ്യം. ഗോഗ്രയിൽ കുഗ്രാങ് നദിക്കു സമീപമുള്ള മേഖലകൾ കൈവശം വയ്ക്കണമെന്നാണ് ചൈനീസ് സൈന്യത്തിന്റെ ആഗ്രഹം. ഇതിനായി മേഖലയിലെ ഇന്ത്യൻ സൈനിക സാന്നിധ്യം കുറയണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്.

പാൻഗോങ് ട്സോയിൽ ഇപ്പോഴും ഫിംഗർ നാലിൽ ചൈനീസ് സൈന്യം നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫിംഗർ മൂന്നിനു സമീപമുള്ള നിലവിലെ ഇന്ത്യൻ ബേസ് ആയ ധൻ സിങ് താപായിൽനിന്നും ഇന്ത്യൻ സേന പിൻമാറണമെന്നാണ് ചൈനയുടെ ആവശ്യം. ഇത്തരമൊരു ‘ന്യൂ നോർമൽ’ ആണ് ചൈനയ്ക്ക് അതിർത്തിയിൽ വേണ്ടത്.



