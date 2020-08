കോവിഡിൽ ‘ഇന്ത്യയുടെ ആരോഗ്യസേന’; മാസം ശമ്പളം 2000 രൂപ, സമരവുമായി ആശ പ്രവർത്തകർ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഈ കോവിഡ് കാലത്തും എല്ലാവരും വാഴ്‍ത്തുന്നവർ, പ്രഥമ പരിഗണനയുണ്ടെന്ന് ഭരണനേതൃത്വങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നവർ, പക്ഷേ ആരറിയുന്നു അവർ പട്ടിണിയിലാണെന്ന്. ഇന്ത്യയുടെ കോവിഡ് യുദ്ധത്തിൽ മുന്നണിപ്പോരാളികളായ സ്ത്രീകൾ സഹികെട്ട് സമരത്തിനു കൊടി നാട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ ആരോഗ്യസേന എന്നു വിളിപ്പേരുള്ള 6 ലക്ഷത്തോളം ആശ പ്രവർത്തകരാണു പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. ഓൾ ഇന്ത്യ ട്രേഡ് യൂണിയൻ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെ 10 തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിലാണു സമരം.

അക്രഡിറ്റഡ് സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ആക്ടിവിസ്റ്റ്സ് എന്നതിന്റെ ചുരുക്കെഴുത്താണ് ആശ. പേരു പോലെ ആശ മാത്രമാണു സർക്കാരുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാറുള്ളതെന്നു സമരക്കാർ പറയുന്നു. ഇന്ത്യയിൽനിന്നു പോളിയോ നിർമാർജനം ചെയ്യാനും പ്രസവാനന്തരമുള്ള അമ്മമരണങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും മുന്നിൽനിന്നു സഹായിച്ചത് ആശ പ്രവർത്തകരാണ്. കോവിഡ് മഹാമാരി രാജ്യത്തു പടരുമ്പോൾ പ്രതിരോധ, ബോധവൽകരണ പ്രവൃത്തികളിൽ മുൻപിലുള്ളതും ഇവർ തന്നെ. എന്നാൽ ജോലിക്കനുസരിച്ചുള്ള വേതനം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്നാണു പരാതി.

തൊഴിൽ പീഡനം, കുറഞ്ഞ വേതനം, പകർച്ചവ്യാധിയിൽനിന്നു സംരക്ഷണമില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളാണു സമരക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. രാജ്യത്തെ 10 ലക്ഷം ആശ പ്രവർത്തകരിൽ ആറു ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് ഓഗസ്റ്റ് 7 മുതൽ രണ്ടു ദിവസം സമരം നടത്തുന്നത്. ജോലിക്കു കൃത്യസമയത്ത് മികച്ച കൂലി, മിനിമം വേതനത്തിന് അർഹതയുണ്ടാക്കുന്ന നിയമ പരിരക്ഷ എന്നിവയാണു പ്രധാന ആവശ്യം. ചേരികളിലും തെരുവുകളിലും അടക്കം രാജ്യത്തിന്റെ മുക്കിലുംമൂലയിലും എത്തി കോവിഡ് രോഗികളെ കണ്ടു വിവരശേഖരണം നടത്തി അധികൃതരെ സഹായിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായും ചെയ്യുന്നത്.

ആശ പ്രവർത്തകർ വിട്ടുനിന്നാൽ കോവിഡ് പോരാട്ടം മാത്രമല്ല, രാജ്യത്തെ മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളും താളംതെറ്റുമെന്നു വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കുട്ടികളുടെ വാക്സിനേഷൻ മുതൽ ക്ഷയ നിർമാർജനം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവതാളത്തിലാകും. ‘രാവിലെ 7 മുതൽ വൈകിട്ട് 5 വരെ ജോലിയെടുത്താൽ ഒരു മാസം 2000 രൂപയാണു കിട്ടുന്നത്. മാസ്കോ സാനിറ്റൈസറോ നൽകിയിട്ടില്ല’– മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജൽഗാവ് ജില്ലയിലെ ആശ പ്രവർത്തക സുലോചന രാജേന്ദ്ര സാബ്ദെ (45) പറഞ്ഞു. കോവിഡ് പ്രവർത്തനത്തിന് അധികമായി 2000 രൂപ തരുമെന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും സുലോചന പറഞ്ഞു.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മറ്റൊരു ആശ പ്രവർത്തക സൈറ അൻവർ ഷെയ്ഖിന്റെ മരണവും ഇതോടു ചേർത്തുവായിക്കണം. ഇവർക്കു മാസ്കും ഗ്ലൗസും നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ സുരക്ഷാവസ്ത്രം ഇല്ലായിരുന്നു. കോവിഡ് ബാധിച്ച സൈറ ജൂൺ ഒന്നിനു മരിച്ചു. 11 വർഷമായി ആരോഗ്യരംഗത്തുള്ള സൈറ മരിച്ചപ്പോൾ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നു യാതൊരു സഹായവും ലഭിച്ചില്ലെന്നു ഭർത്താവ് അൻവർ ഷെയ്ഖ് അഹമ്മദ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സംസ്ഥാനത്തു മാത്രം 20 ആശ പ്രവർത്തകർ മരിച്ചെന്നാണു പ്രാദേശിക മാധ്യമ റിപ്പോർട്ട്. കൂടുതൽ പേർ സമരത്തിൽ പങ്കാളികളാകുമെന്നു യൂണിയനുകൾ അറിയിച്ചു.



English Summary: India's Army Of 600,000 Virus-Hunting Women Health Workers Goes On Strike