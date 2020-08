‘യുഎസിന്റേത് അടിച്ചമർത്തൽ’; ടിക്ടോക്കിൽ ചൈനയുടെ മറുപടി

ബെയ്ജിങ് ∙ ടിക്ടോക്കുമായോ ഉടമസ്ഥരായ ചൈനീസ് കമ്പനി ബൈറ്റ്ഡാൻസുമായോ ബന്ധപ്പെടുന്നതിനു നിരോധനമേർപ്പെടുത്തി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് എക്സിക്യുട്ടീവ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതിനെ ശക്തമായി എതിർത്ത് ചൈന. ചൈനീസ് ബിസിനസുകളുടെ നിയമപരമായ അവകാശവും താൽപര്യവും സംരക്ഷിക്കാൻ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ നിലകൊള്ളുമെന്നു വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വക്താവ് വാങ് വെൻബിൻ പറഞ്ഞു.

‘ഏകപക്ഷീയമായ രാഷ്ട്രീയ കൃത്രിമത്വവും അടിച്ചമർത്തലും’ ആണ് യുഎസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായതെന്നു ചൈന കുറ്റപ്പെടുത്തി. ട്രംപിന്റെ ഉത്തരവിനെ ചൈന എതിർക്കുന്നു. അമേരിക്കക്കാരായ ഉപയോക്താക്കളുടെ ചെലവിലാണു യുഎസ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നടപടിയെന്നും വാങ് വെൻബിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മൈക്രോസോഫ്റ്റുമായി ബൈറ്റ്ഡാൻസിന്റെ വിൽപനചർച്ച പുരോഗമിക്കെയാണു ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നടപടി.



ടിക്ടോക്, വീചാറ്റ് ആപ്പുകളുമായോ ഉടമസ്ഥരായ ബൈറ്റ് ഡാൻസുമായോ ആരെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടുന്നതു നിരോധിച്ചുള്ള ഉത്തരവാണു ട്രംപ് പുറത്തിറക്കിയത്. രാജ്യത്തു ടിക്ടോക് നിരോധനത്തിനു മുന്നോടിയായാണു ഉത്തരവിനെ വിലയിരുത്തുന്നത്. രാജ്യസുരക്ഷ മുൻനിർത്തി യുഎസ് ശക്തമായ നടപടി എടുക്കുകയാണെന്നും അമേരിക്കൻ പൗരന്മാരുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങളടങ്ങിയ ഡേറ്റ ചൈനീസ് കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കു ലഭ്യമാണെന്നതു ദേശസുരക്ഷയ്ക്കു ഭീഷണിയാണെന്നും എക്സിക്യുട്ടീവ് ഉത്തരവിൽ ട്രംപ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.



English Summary: 'Political Manipulation': China Reacts to Trump Order on WeChat, TikTok Ban as Tension Escalates