അതീവ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി രാഷ്ട്രപതി; ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കരിപ്പൂർ വിമാന ദുരന്തത്തിൽ ദുഃഖവും നടുക്കവും രേഖപ്പെടുത്തി പ്രമുഖ നേതാക്കൾ. കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഉണ്ടായ വിമാനാപകടത്തിൽ അതീവ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായും സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനുമായി സംസാരിച്ചെന്നും രാഷ്ട്രപതി റാം നാഥ് കോവിന്ദ് അറിയിച്ചു.

നരേന്ദ്ര മോദി

അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി അറിയിച്ചു. പരുക്കേറ്റവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായി ചർച്ച നടത്തി. ദുരിതബാധിതർക്ക് എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകിക്കൊണ്ട് അധികൃതർ സ്ഥലത്തുണ്ട്.

വെങ്കയ്യ നായിഡു

അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡുവും അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. പരുക്കേറ്റവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെയെന്നു പ്രാർഥിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

രാഹുൽ ഗാന്ധി

അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. കോഴിക്കോട് ഉണ്ടായ അപകടത്തിന്റെ നടുക്കത്തിലാണ് താനെന്നും പരുക്കേറ്റവർ വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കാൻ പ്രാർഥിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

ഹർദീപ് സിങ് പുരി

കോഴിക്കോട് വിമാനാപകട‌ത്തിൽ വ്യോമയാനമന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. സർക്കാരുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എയർ ഇന്ത്യ, എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നിവയുടെ ദുരന്തനിവാരണ സംഘം ഡൽഹിയിൽനിന്നും മുംബൈയിൽനിന്നും പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

യാത്രക്കാരെ സഹായിക്കാൻ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് എയർ ആക്സിഡന്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ബ്രാഞ്ചി‌ നോട് (എഎഐബി) അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രമേശ് ചെന്നിത്തല

കരിപ്പൂരില്‍ ഉണ്ടായ വിമാനാപകടത്തില്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല അഗാധമായ ദുഃഖവും നടുക്കവും രേഖപ്പെടുത്തി. മൂന്നാറില്‍ മണ്ണിടിഞ്ഞ് വീണ് നിരവധി പേര്‍ മരിച്ചതിന്റെ ഞെട്ടല്‍ മാറും മുമ്പാണ് കേരളത്തെ നടുക്കിയ ഈ ദുരന്തവും ഉണ്ടായത്. കരിപ്പൂര്‍ ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച ് ഉന്നതതല അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സച്ചിൻ തെൻഡുൽക്കർ

കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ ലാൻഡിങ്ങിനിടെ തകർന്ന വിമാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി പ്രാർഥിക്കുന്നുവെന്ന് ക്രിക്കറ്റ് ഇതിഹാസം സച്ചിൻ തെന്‍ഡുൽക്കർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. മരിച്ചവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് അദ്ദേഹം അനുശോചനം അറിയിച്ചു.

സീതാറാം യച്ചൂരി

കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിലുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത അപകടത്തിൽ ആഴത്തില്‍ നടുക്കം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി സിപിഎം ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരി പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ട്വീറ്റ് റീട്വീറ്റ് ചെയ്ത അദ്ദേഹം മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കളോടുള്ള അനുശോചനവും അറിയിച്ചു.

കെ.സുരേന്ദ്രൻ

കരിപ്പൂരിലെ വിമാനാപകടത്തില്‍ ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ ദുഃഖവും നടുക്കവും രേഖപ്പെടുത്തി. കേരളത്തിൽ ഒരു ദിവസം രണ്ട് വലിയ അപകടങ്ങളാണുണ്ടായത്. ഇടുക്കിയിലെ രാജമല സംഭവത്തിന്റെ നടുക്കം മാറും മുമ്പാണ് രാജ്യത്തെ ഞെട്ടിച്ച കരിപ്പൂർ ദുരന്തം ഉണ്ടായത്. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കു ചേരുന്നതായും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.



English Summary : 'Pained by Plane Crash in Kozhikode': PM Modi Speaks to Kerala CM, Political Leaders Express Grief