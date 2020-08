പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണമെന്ന് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കും: പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി ∙ 34 വർഷം പഴക്കമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിനു പകരം വരുന്ന പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം (എൻ‌ഇ‌പി) ഒരു മേഖലയിലും പക്ഷപാതത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്ക ഉയർത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഇത് ഹൃദയഹാരിയായ കാര്യമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ‘പഴയ നയം, ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു. പക്ഷേ പുതിയ നയം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു സുപ്രധാന വ്യത്യാസമാണ്’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ പരിവർത്തന പരിഷ്കാരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച കോൺക്ലേവിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘ഇന്ന്, എൻ‌ഇ‌പിയെ കുറിച്ച് രാജ്യത്തുടനീളം അഭിപ്രായങ്ങളും ആശയങ്ങളും വന്നു. ആളുകൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവരുടെ ആശയങ്ങള്‍ പങ്കിടുന്നു. നയം വ്യാപകമായി സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഈ നയം ഒരു മേഖലയിലും പക്ഷപാതപരമാണെന്ന് ആരും പറയുന്നില്ല. അത് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. ഹൃദയസ്പർശിയായ കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ഇതെങ്ങനെ നടപ്പാക്കുമെന്നതിലാണ്’– പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

വിദ്യാർഥികളെ അവരുടെ മാതൃഭാഷയിലോ പ്രാദേശിക ഭാഷയിലോ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ആ വിഷയത്തിലുള്ള അവരുടെ അറിവ് വളരെ മികച്ചതായിത്തീരും. 5–ാം ക്ലാസ് വരെ മാതൃഭാഷയിൽ പഠിക്കുന്നത് വളരെയധികം സഹായിക്കും. ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭാവി ദൃഢമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ചില വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധരും തമിഴ്‌നാട് പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളും പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. നയത്തിലെ ത്രിഭാഷാ പദ്ധതി വേദനാജനകവും ദുഃഖകരവുമാണെന്ന് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പടി കെ.പളനിസാമി പറഞ്ഞിരുന്നു. പുതിയ നയം സംസ്ഥാനത്തു നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം, നയം നടപ്പാക്കുന്നത് പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.



English Summary: Education Policy Stresses On "How To Think", Not "What To Think", Says PM