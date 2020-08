മുർമുവിന്റെ രാജിയിൽ അസാധാരണ യാദൃശ്ചികത: ഒമർ അബ്ദുല്ല

ശ്രീനഗർ ∙ ജമ്മു കശ്മീരിൽ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറായിരുന്ന ഗിരീഷ് ചന്ദ്ര മുർമുവിന്റെ രാജിയിൽ അസാധാരണമായ യാദൃച്ഛികതയുണ്ടെന്ന് നാഷനൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവ് ഒമർ അബ്ദുല്ല. ബുധനാഴ്ച രാത്രി മുർമു രാജി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് മനോജ് സിൻഹ വ്യാഴാഴ്ച പുതിയ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറായി നിയമിതനായി.

‘അസാധാരണമായ യാദൃച്ഛികതയിൽ, ജമ്മു കശ്മീരിലെ അവസാന ഗവർണറെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായ ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഒന്നാം ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണറെയും മാറ്റി. ഇരുവരും ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സമയത്താണ് മാറ്റമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഓർ‌ഡർ‌ ലഭിക്കുമ്പോൾ‌ മീറ്റിങ്ങുകളുടെ പൂർണ്ണ ഷെഡ്യൂൾ‌ ഇരുവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു’– ഒമർ അബ്ദുല്ല ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ലഡാക്കിനെയും ജമ്മു കശ്മീരിനെയും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിക്കുന്നതിനു മുൻപ് സത്യ പാൽ മാലിക്കിനെ ഗവർണറായി നിയമിച്ചിരുന്നു.

2019 ഓഗസ്റ്റിലാണ് മുർമു ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ ലഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്‍ണറായി നിയമിതനായത്..

