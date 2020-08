കോവിഡ് രോഗബാധിതർ 20 ലക്ഷം കടന്നു; രോഗമുക്തി നേടിയവർ 14 ലക്ഷം

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്തെ ആകെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം 20 ലക്ഷം കടന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ പുതിയ 61,537 കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചത്. 933 പേരാണ് ഇന്നലെ മരിച്ചത്. 6,19,088 ആക്ടീവ് കേസുകളടക്കം 20,88,612 പേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. 14,27,006 പേർ ഇതുവരെ രോഗമുക്തരായി. 42,518 പേരാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചത്.

ഓഗസ്റ്റ് ഏഴുവരെ 2,33,87,171 സാംപിളുകളാണ് പരിശോധിച്ചത്. ഇന്നലെ മാത്രം 5,98,778 സാംപിളുകൾ പരിശോധിച്ചതായി ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് (ഐസിഎംആർ) പറഞ്ഞു.

English Summary: 933 Deaths in 24 Hours Take India Toll Past 42,500 as Over 61,000 Infections Reported