‘ആകാശത്ത് ഒന്നിലേറെ തവണ വട്ടം കറങ്ങി; കുലുങ്ങി; മുന്നറിയിപ്പ് ഉണ്ടായില്ല’

കോഴിക്കോട്∙ ആകാശത്ത് ഒന്നിലേറെ തവണ വട്ടം കറങ്ങിയെന്ന് അപകടത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട റിയാസ് എന്ന യാത്രികന്‍. അപകടത്തെപ്പറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും ചെറിയ പരുക്കേറ്റ് നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്ന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



തീരെ പ്രതീക്ഷിക്കാതെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് ബാലുശ്ശേരി സ്വദേശിനിയും പറഞ്ഞു. ചെറിയ കുലുക്കമുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും താന്‍ സ്വയം ഇറങ്ങിയോടിയെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.



വിമാനത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നവരുടെ അനുഭവം: വിഡിയോ സ്റ്റോറി



കനത്ത മഴയെത്തുടർന്നുണ്ടായ കാഴ്ചാ തടസ്സവും റൺവേയിലെ വെള്ളക്കെട്ടുമാണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. ടേബിൾടോപ് മാതൃകയിലുള്ള റൺവേയാണു കോഴിക്കോട്ടേത്. ഇതിന്റെ പടിഞ്ഞാറു ഭാഗത്ത് ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ വിമാനം തെന്നിനീങ്ങി താഴേക്കു പതിക്കുകയായിരുന്നു. നാട്ടുകാരും വിമാനത്താവളത്തിലെ അഗ്നിരക്ഷാ സേനയുമാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനു തുടക്കമിട്ടത്. റൺവേയുടെ മതിൽ തകർത്തു പിളർന്ന വിമാനത്തിന്റെ ദൃശ്യം മഴക്കെടുതിയിൽ വിറച്ചുനിന്ന കേരളത്തിനു മറ്റൊരു ആഘാതമായി.



