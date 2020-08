മുല്ലപ്പെരിയാറില്‍ അതിവേഗം ജലനിരപ്പുയരുന്നു; 3 ജില്ലകളിൽ ഞായറാഴ്ച റെഡ് അലർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. വയനാട്, മലപ്പുറം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ നാളെ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലേർട്ട്. പൊതുജനങ്ങളോടും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളോടും ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ, താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നിവ മുന്നിൽ കണ്ട് കൊണ്ടുള്ള തയ്യറെടുപ്പുകൾ നടത്താനും അതീവ ജാഗ്രത പാലിക്കാനും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദേശിച്ചു.

ഓഗസ്റ്റ് 8ന് കണ്ണൂർ, വയനാട്,കോഴിക്കോട്,മലപ്പുറം, ഇടുക്കി,കാസർകോട് ജില്ലകളിലും ഓഗസ്റ്റ് 9ന് ഇടുക്കി, മലപ്പുറം,വയനാട് ജില്ലകളിലുമാണ്



കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അതിതീവ്ര മഴ മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 204.5 മില്ലിമീറ്ററിൽ കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയാണിത്. ഇത്തരത്തിൽ അതിതീവ്ര മഴ ലഭിക്കുന്നത് അപകട സാധ്യത വർധിപ്പിക്കും. അതിനാലാണ് ഇവിടെ റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഓഗസ്റ്റ് 8ന് പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ , കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലും ഓഗസ്റ്റ് 9ന് കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട് ജില്ലകളിലും ഓഗസ്റ്റ് 10ന് മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ അതിതീവ്രമോ അതിശക്തമായതോ ആയ മഴക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വിവിധ ക്യാംപുകളിൾ 3530 കുടുംബങ്ങൾ; പമ്പ, വാളയാർ ഡാമുകൾ തുറന്നേക്കും



മഴ വ്യാപകമായ സാഹചര്യത്തിൽ വിവിധ ക്യാംപുകളിൾ 3530 കുടുംബങ്ങളെയാണ് താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. മൊത്തം 11,444 പേർ ക്യാംപുകളിലുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ വയനാട് ജില്ലയിലാണ്. 43 ക്യാംപുകളിലായി 1018 പേർ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലുണ്ട്. കോട്ടയത്ത് 38 ക്യാംപുകളിലായി 801 പേരുണ്ട്. മലപ്പുറത്ത് 18 ക്യാംപുകളിലായി 890 പേർ. സംസ്ഥാനത്തെ അണക്കെട്ടുകളുടെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു. മുല്ലപ്പെരിയാർ റിസർവോയറിൽ ക്യാച്ച്മെന്റോറിയത്തിൽ ജലനിരപ്പ് വളരെവേഗം ഉയരുകയാണ്.



ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ 7 അടി ജലനിരപ്പാണ് ഉയർന്നത്. ഇനിയും ഉയർന്നേക്കും. 136 അടി എത്തുന്ന ഘട്ടത്തിൽ മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ എത്തുന്ന ജലം ടണൽ വഴി വൈഗൈയിലെത്തിക്കുക എന്ന നിർദേശം നൽകണമെന്ന് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പെരിങ്ങൽകുത്ത് ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് റെഡ് അലർട്ട് ലെവലിലേക്ക് ഉയർന്നു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ നെയ്യാർ ഡാമിന്റെ നാലു ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് 187 വീടുകൾ ഭാഗികമായും 37 വീടുകൾ പൂർണമായും തകർന്നു. വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതകൾ മുന്നിൽകണ്ട് കൊല്ലത്തു നിന്നും രക്ഷാപ്രവർത്തകർ പത്തനംതിട്ടയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു.



പത്തു വള്ളങ്ങൾ കയറ്റിയ ലേറികളിൽ 30 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് കൊല്ലം ഹാർബറിൽ നിന്ന് തിരിച്ചത്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ 51 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപ് തുറന്നു. മൂഴിയാർ, മണിയാർ ഡാമുകളുടെ സ്പിൽവേകൾ തുറന്നു. ചാലക്കുടി താലുക്കിൽ 6 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകൾ തുടങ്ങി. പാലക്കാട് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ, മംഗലം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഡാമുകൾ തുറന്നു. വാളയാർ ഡാമും തുറക്കാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നിലമ്പൂർ മുതൽ നാടുകാണി വരെയുള്ള ഗതാഗതം രാത്രി 8 മുതൽ രാവിലെ 6 വരെ നിരോധിച്ചു.



ഒമ്പത് പ്രദേശങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവപർത്തകരെ നിയോഗിച്ചു. വയനാട്ടിൽ 72 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാംപുകൾ തുറന്നു. മഴ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ബാണാസുര ഡാം ഷട്ടറുകൾ തുറക്കേണ്ടി വരും. അതിശക്തമായ മഴ ഉണ്ടായാൽ പനമരം പുഴയിൽ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള പ്രളയം ഒഴിവാക്കാൻ കാരാപ്പുഴ ഡാമിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ജലം ഒഴുക്കിവിടേണ്ടി വരും. കണ്ണൂരിലെ പ്രധാന നദികളിലെല്ലാം ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു. ജില്ലകളിലെ എല്ലാ ചെങ്കൽ, കരിങ്കൽ ക്വാറികളിലെ പ്രവർത്തനം ഓഗസ്റ്റ് 14 വരെ വിലക്കി. കാസർകോട് ചൈത്രവാഹിനിപ്പുഴ കരവകവിഞ്ഞു, കാരിങ്കോട് പുഴയിൽ വെള്ളം ഉയരാൻ സാധ്യത.



അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും അതിതീവ്ര മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഉരുൾപൊട്ടൽ, മണ്ണിടിച്ചിൽ എന്നിവ മുന്നിൽ കണ്ണുകൊണ്ട് ജാഗ്രത പുലർത്താൻ നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 50–60 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ കാറ്റു വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തി– മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



