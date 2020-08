പാലക്കാട്∙ ആധികാരികമായ കേ‍ാവിഡ് കണക്കും വിവരങ്ങളും ലഭിക്കാതെ കാലവർഷക്കെടുതികൾക്കിടയിലും നെട്ടേ‍‍ാട്ടമേ‍ാടി പെ‍ാലീസ്. ഔദ്യേ‍ാഗിക നിർദേശമില്ലാതെ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ കഴിയില്ലെന്ന ആരേ‍ാഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ നിലപാടും പെ‍ാലീസിന്റെ നടപടികൾക്കു ബുദ്ധിമുട്ടായി. .ഇതിനിടയിൽ കാലവർഷ ദുരിതാശ്വസത്തിനും പെ‍ാലീസിനു നിർദേശം ലഭിച്ചു. കേ‍ാവിഡ് രേ‍ാഗവിവരങ്ങൾ വകുപ്പിനു പുറത്തുനൽകാൻ നിർദേശം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നാണു ആരേ‍ാഗ്യപ്രവർത്തകർ പെ‍ാലീസിനെ അറിയിച്ചതെന്നറിയുന്നു.

അനുനയത്തിൽ അവരിൽ നിന്നു കണക്കു ശേഖരിക്കാനുള്ള ഉന്നത പെ‍ാലീസ് ഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥരുടെ നിർദേശവും കാര്യമായി ഫലം കണ്ടില്ല. ആധികാരിക കണക്കു ലഭിക്കാത്തത് സമ്പർക്കവ്യാപനം തടയാനുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കു വ്യക്തതയില്ലാതാക്കുമെന്നു പെ‍ാലീസ് ഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥർ പറയുന്നു. സേന കെ‍ാടുക്കുന്ന ഡേറ്റ എന്തിനു ഉപയേ‍ാഗിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ചും വ്യക്തയില്ല. ഡേറ്റ ആരേ‍ാഗ്യപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നു കിട്ടാത്ത പ്രശ്നം സംബന്ധിച്ചു എസ്പിമാർ പെ‍ാലീസ് ഹെഡ്ക്വാട്ടേഴ്സിൽ അറിയിച്ചു.



കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ആദ്യദിവസം തട്ടിക്കൂട്ടിയ കണക്കു നൽകേണ്ടിവന്നതായി പെ‍ാലീസിനുള്ളിൽ തന്നെ വിമർശനമുണ്ടായി. കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സേ‍ാണുകളുടെ വിവരങ്ങൾ, മെ‍ാത്തം പേ‍ാസിറ്റീവ് കേസുകൾ, അവരുടെ സമ്പർക്ക പട്ടിക, അതിൽ എത്രപേർ പിന്നീട് പേ‍ാസിറ്റീവായി, അവരുടെ മെ‍ാബൈൽ നമ്പർ തുടങ്ങിയവയ്ക്കു ആദ്യദിവസം തദ്ദേശസ്ഥാപന അംഗങ്ങളെയും ആശാവർക്കർമാരെയും പെ‍ാലീസ് സമീപിച്ചെങ്കിലും ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടരുടെ കൈവശമാണ് കൃത്യവും വ്യക്തവുമായ കണക്കുള്ളതെന്നു അവർ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ വകുപ്പുതല നിർദേശമില്ലാത്തതിനാൽ ആരോ‍ാഗ്യപ്രവർത്തകർക്ക് അതു കൈമാറാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ്. വ്യവസ്ഥയനുസരിച്ച് അവർ മെഡിക്കൽ ഒ‍ാഫിസർമാർക്കുമാത്രം റിപ്പേ‍ാർട്ടു നൽകിയാൽ മതി.

ആരേ‍ാഗ്യവകുപ്പിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ഇതുസംബന്ധിച്ചു നിർദേശങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മറ്റുവഴികളില്ലാതെ ആശ, തദ്ദേശസ്ഥാപന പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ വശമുള്ള കണക്കാണു പെ‍ാലീസ് ഇപ്പേ‍‍ാൾ പ്രധാനമായി ആശ്രയിക്കുന്നത്. ചിലയിടങ്ങളിൽ ആരേ‍ാഗ്യപ്രവർത്തകരിൽ പെ‍ാലീസ് മുഖേന സമ്പർക്കം കുറച്ചു വൻതേ‍ാതിലുള്ള രേ‍ാഗവ്യാപനം പിടിച്ചുനിർത്താമെന്നാണു സർക്കാരിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ.



സമ്പർക്കപട്ടിക കണ്ടെത്താൻ എസ്ഐയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണു പ്രവർത്തനം. പെ‍ാലീസിനെ നേരിട്ടുളള പ്രതിരേ‍ാധത്തിനു നിയമിച്ചതിൽ ‍ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരും വിശ്രമവും സുരക്ഷാസംവിധാനവുമില്ലാതെ കൂടുതൽ ജേ‍ാലി ഏൽപ്പിച്ചതിൽ പെ‍ാലീസും കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിലാണ്. കെജിഒഎംഒ അടക്കമുള്ള സംഘടനകൾ തീരുമാനത്തിനെതിരെ രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. പെ‍ാലീസിനെ നിയമിച്ചത് ആരേ‍ാഗ്യവകുപ്പ് അറിയാതെയാണെന്നും ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരുന്നു. മാസങ്ങളായി വിശ്രമമില്ലാതെ ജേ‍ാലിചെയ്യുന്നതിനെ ചെ‍ാല്ലിയും പെ‍ാലീസിനുള്ളിൽ അസ്വാരസ്യമുണ്ട്.



