‘പുതിയ അധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്തണം, ദീർഘകാലം സോണിയ ഈ ഭാരം ചുമക്കുമെന്ന് കരുതരുത്’

ന്യൂഡൽഹി∙ കോൺഗ്രസിന് ഒരു മുഴുനീള അധ്യക്ഷനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് ശശി തരൂർ എംപി. കോൺഗ്രസ് അനാഥമാണെന്നും ഒരു നായകനില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണെന്നുമുള്ള പൊതു കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറ്റാൻ ഇത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരിക്കൽ കൂടി പാർട്ടിയെ നയിക്കാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് അഭിരുചിയും പ്രാപ്തിയുമുണ്ട്.

എന്നാൽ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം സ്വീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹം വിസ്സമതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഒരു പുതിയ അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള നടപടികൾ പാർട്ടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും തരൂർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഓഗസ്റ്റ് 10ന് താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷയായി സോണിയാ ഗാന്ധി ഒരു വർഷം പൂർത്തീകരിക്കാനിരിക്കെ കോൺഗ്രസിന് ഇതുവരെ പുതിയ അധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്താനാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് തരൂരിന്റെ പരാമർശം.

‘മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷയായി സോണിയ ഗാന്ധിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തതിനെ ഞാനും സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ അവർ അനിശ്ചിതകാലത്തേക്ക് ഈ ഭാരം ചുമക്കുമെന്ന് കരുതുന്നത് ശരിയല്ല. പങ്കാളിത്തവും ജനാധിപത്യപരവുമായ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ പുതിയ അധ്യക്ഷനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ആ വ്യക്തിക്ക് പാർട്ടിയെ ഘടനപരമായി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുകയും വേണം.’– ശശി തരൂർ പറഞ്ഞു.

English Summary : Congress Seen As "Rudderless", Must Pick A Leader, Says Shashi Tharoor