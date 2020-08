അക്സായ് ചിന്നിൽ തമ്പടിച്ച് ചൈനീസ് സേന; ലഡാക്കിൽ രാത്രി നിരീക്ഷണത്തിന് ചിനൂക്

ന്യൂഡൽഹി∙ ഇന്ത്യ– ചൈന സംഘർഷം നിലനിൽക്കുന്ന ലഡാക്കിലെ ദൗലത് ബേഗ് ഓൾഡിയിൽ (ഡിബിഒ) ചിനൂക് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ രാത്രിയിൽ പറത്തി വ്യോമസേന. ദാർബൂക്കിൽ നിന്ന് ഷൈയോക്ക് നദി കടന്ന് നിയന്ത്രണരേഖക്ക് തൊട്ടുകിടക്കുന്ന ദൗലത് ബേഗ് ഓൾഡിയിലേക്ക് ഇന്ത്യ റോഡ് നിർമിച്ചതോടെ സൈനികസാമഗ്രികൾ അതിർത്തിയിലെത്തിച്ച് തങ്ങളുടെ അധീനതയിലുള്ള അക്സായ് ചിൻ ഇന്ത്യ തിരിച്ചുപിടിക്കുമോയെന്ന് ചൈന വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു.

സൈനികതന്ത്രപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും ചൈനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അക്സായ് ചിൻ പരമപ്രധാനമാണ്. അക്സായ് ചിന്നിൽ വൻതോതിൽ ചൈനീസ് സൈന്യം തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന കണ്ടെത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ദൗലത് ബേഗ് ഓൾഡിയിൽ ചിനൂക് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ പറത്താൻ വ്യോമസേന തീരുമാനിച്ചത്.



ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്കു സൈന്യത്തെയും ഭാരമേറിയ യന്ത്രങ്ങളും എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററാണ് ചിനൂക്. വാഹനങ്ങൾക്കെത്താൻ കഴിയാത്ത ദുർഘട ഇടങ്ങളിലേക്കു സേനയ്ക്കാവശ്യമായ ഭാരമേറിയ യന്ത്രങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ എന്നിവ എത്തിക്കുകയെന്നതാണു ചിനൂക് ഹെലികോപ്റ്ററുകളുടെ ദൗത്യം.



അക്സായ് ചിൻ (ഫയൽ ചിത്രം)

‍ഡിബിഒയിൽ വിമാനമിറക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നാൽ ആയുധങ്ങളും മറ്റും എത്തിക്കാൻ ചിനൂക് ഹെലികോപ്റ്ററുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 16,000 അടി ഉയരത്തിലുള്ള ദൗലത് ബേഗ് ഓൾഡി യഥാര്‍ഥ നിയന്ത്രണരേഖയിലെ ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ ഔട്ട് പോസ്റ്റാണ്. കാരക്കോറം ചുരത്തിന് സമീപത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡിബിഒ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്ത്രപ്രധാനമാണ്. ഇത്രയും ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്ത് ചിനൂക് രാത്രിയിൽ എത്തിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത്.



രാത്രിയിലും കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് പ്രധാന ചിനൂക്കിന്റെ മെച്ചം. ലോകത്തു നിലവിലുള്ള ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ ലിഫ്റ്റ് ഹെലികോപ്റ്ററുകളിലൊന്നാണു അമേരിക്കൻ നിർമിതമായ ചിനൂക്. 1962ലാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ ആദ്യ പറക്കൽ നടത്തിയത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍, ഇറാഖ്, വിയറ്റ്നാം യുദ്ധങ്ങളിൽ യുഎസ് സേന ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.



English Summary: IAF night flies Chinook over DBO as PLA ramps up troops in occupied Aksai Chin