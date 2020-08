തൊടുപുഴ∙ ഇടുക്കി അണക്കെട്ട് ഉടൻ തുറക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് വൈദ്യുതി ബോർഡ്‌ ചെയർമാൻ എൻ.എസ്.പിള്ള. ഇടുക്കി ഡാമിൽ 28 അടി കൂടി ജലം ഉൾക്കൊള്ളാനാകും. മുൻകാല അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ എല്ലാ അണക്കെട്ടുകളിലെയും ജലനിരപ്പ് 24 മണിക്കൂറും നിരീക്ഷിക്കാൻ സംവിധാനമേർപ്പെടുത്തി. മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായ രാജമല മേഖലയിൽ ടാറ്റാ കമ്പനിയാണ് വൈദ്യുതി വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.



English Summary: Idukki Dam will not open soon