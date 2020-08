അമ്മ മരിച്ചതും ക്വാറന്റീനും കള്ളത്തരം; ഓട്ടോക്കാരനെ ചതിച്ചയാൾ പിടിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ തൃശൂരില്‍ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഓട്ടം വിളിച്ച് പണം നല്‍കാതെ ഡ്രൈവറെ പറ്റിച്ചയാൾ പിടിയിൽ. പാറശാല ഉദിയന്‍കുളങ്ങര സ്വദേശി നിശാന്തിനെയാണ് തമ്പാനൂര്‍ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മനോരമ ന്യൂസിലൂടെയാണ് രേവതിന്റെ സങ്കടവും നിശാന്തിന്റെ കള്ളത്തരവും പുറത്തറിഞ്ഞത്.

ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായ രേവത് ബാബുവിന്റെ കരച്ചിലിനും കാത്തിരിപ്പിനും പരിഹാരമാവുകയാണ്. രേവതിന് പറ്റിച്ച് മുങ്ങിയ നിശാന്തിനെ അഞ്ച് ദിവസത്തോളം നീണ്ട കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് തമ്പാനൂര്‍ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. തൃശൂരില്‍ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഓട്ടം വിളിച്ചാണ് നിശാന്ത് വരന്തരപ്പിള്ളി സ്വദേശി രേവതിനെ പറ്റിച്ചത്. അമ്മ മരിച്ചെന്നും എത്രയും വേഗം തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തണമെന്നും പറഞ്ഞാണ് ഓട്ടം വിളിച്ചത്.



എന്നാല്‍ തിരുവനന്തപുരത്തെത്തിയതോടെ പണം ഇപ്പോള്‍ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മുങ്ങി. ഡീസലടിക്കാന്‍ പോലും കാശില്ലാതെ വലഞ്ഞ രേവത്, പൊലീസുകാര്‍ നല്‍കിയ പണം കൊണ്ടാണ് തിരികെ വീട്ടിലെത്തിയത്. നിശാന്ത് പാറശാലയിലെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. രേവത് പറയുന്നതെല്ലാം നുണയെന്ന് വരുത്തി തീര്‍ത്ത് രക്ഷപെടാനായിരുന്നു നിശാന്തിന്റെ ശ്രമം



ക്വാറന്റീനിലാണെന്ന് പറഞ്ഞതോടെ പൊലീസും നിശാന്തിനെ അന്വേഷിക്കാനോ പിടിക്കാനോ ശ്രമിച്ചിരുന്നില്ല. ഒടുവില്‍ മനോരമ ന്യൂസ് നിശാന്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി ക്വാറന്റീന്‍ എന്ന കള്ളത്തരം പൊളിച്ചതോടെയാണ് പിടികൂടാന്‍ പൊലീസ് തയാറായത്. പണം തിരിച്ച് കൊടുത്ത് കേസില്‍ നിന്ന് രക്ഷപെടാനുള്ള ശ്രമം ഇപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ട്.



