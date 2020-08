മുംബൈ∙ ബോളിവുഡ് നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് സിബിഐ ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെ എതിർത്തിരുന്ന മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അനിൽ ദേശ്മുഖ് നിലപാടിൽ അയവുവരുത്തി. വിഷയത്തിൽ സുപ്രീംകോടതിയുടെ തീരുമാനത്തെ മാനിക്കുമെന്ന് ദേശ്മുഖ് പറഞ്ഞു. മുംബൈ പൊലീസ് വിദഗ്ധ രീതിയിലാണു കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നതെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



സുശാന്തിന്റെ മരണത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണത്തെ എതിർത്ത മുംബൈ പൊലീസ്, കേസിൽ നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയാണെന്നും, ബിഹാർ പൊലീസിൽ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും ഫെഡറലിസത്തിന്റെ തത്വം ലംഘിച്ചുവെന്നും സുപ്രീംകോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

ഇതിനിടെ, മുംബൈയിൽ ബിഎംസിയുടെ ക്വാറന്റീനിൽ നിന്ന് മോചിതനായ പട്‌ന എസ്പി വിനയ് തിവാരി നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി. കേസ് അന്വേഷണ ഭാഗമായി മുംബൈയിൽ എത്തിയ തിവാരിയെ കോവിഡ് ചട്ടമെന്ന പേരിൽ ബിഎംസി ക്വാറന്റീനിൽ ആക്കുകയായിരുന്നു. പട്‌ന പൊലീസിന്റെ പ്രത്യേക അഭ്യർഥന മാനിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച ക്വാറന്റീനിൽ നിന്നു മോചിപ്പിച്ച തിവാരിയോട് ശനിയാഴ്ചയ്ക്കകം മുംബൈ വിടണമെന്ന് ബിഎംസി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തന്നെ മാത്രമല്ല, കേസ് അന്വേഷണത്തെയാണു ബിഎംസി ക്വാറന്റീൻ ചെയ്തതെന്ന് തിവാരി ആരോപിച്ചു.

ദിഷ സാലിയനെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്നതല്ല: കുടുംബാംഗങ്ങൾ

സുശാന്തിന്റെ മുൻ മാനേജർ ദിഷ സാലിയനെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന ആരോപണങ്ങൾ ദിഷയുടെ മാതാപിതാക്കളായ വാസന്തി സാലിയൻ, സതീഷ് സാലിയൻ എന്നിവർ തള്ളി. ദിഷ ഗർഭിണിയായിരുന്നു എന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രചാരണങ്ങൾ വ്യാജമാണെന്ന് ഒരു ടിവി അഭിമുഖത്തിൽ ഇവർ പറഞ്ഞു.

പോസ്റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് കണ്ടതാണെന്നും മുംബൈ പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തരാണെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കി. ദിഷയുടെ സ്വകാര്യഭാഗങ്ങളിൽ മുറിവുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പീഡിപ്പിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്നു സംശയിക്കുന്നതായും മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവ് നാരായൺ റാണെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ 9ന് ആണു ദിഷയെ മലാഡിലെ കെട്ടിടത്തിന്റെ പതിന്നാലാം നിലയിൽ നിന്നു ചാടി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

