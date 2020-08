ലോകത്തിനു മാതൃകയായി ന്യൂസീലൻഡ്; കോവിഡിനെ നേരിട്ടത് ഇങ്ങനെ

ഫെബ്രുവരി 28 നാണ് ന്യൂസീലൻഡിൽ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അവസാന കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മേയ് 1 നും. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കുമേൽ താണ്ഡവമാടിയ കോവിഡിനെ വെറും 65 ദിവസം കൊണ്ട് ന്യൂസീലൻഡ് കീഴടക്കി. ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന്, പുതിയ സമ്പർക്ക രോഗികൾ ഇല്ലാത്ത 100 ദിവസങ്ങൾ എന്ന റെക്കോർഡും ന്യൂസീലൻഡ് സൃഷ്ടിച്ചു. ഇതോടെ, 50 ലക്ഷം ജനസംഖ്യയുള്ള ന്യൂസീലൻഡ് കോവിഡിൽനിന്ന് സുരക്ഷിതമായ രാജ്യമായി. കോവിഡിനെ കീഴടക്കിയത് പ്രധാനമന്ത്രി ജസീന്ത ആർഡെന് മറ്റൊരു വിജയം കൂടിയായി.



ശാസ്ത്രീയ സമീപനവും മികച്ച രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വവുമാണ് ന്യൂസീലൻഡിന്റെ നേട്ടത്തിനു കാരണമെന്ന് ഒറ്റാഗോ സർവകലാശാലയിലെ എപ്പിഡെമിയോളജിസ്റ്റ് പ്രഫ. മൈക്കൽ ബേക്കർ പറയുന്നു. തുടക്കം മുതൽ ന്യൂസീലൻഡ് ധീരമായ ഒരു തന്ത്രം പിന്തുടർന്നു. മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ ഉത്തരങ്ങൾക്കായി ന്യൂസീലൻഡിലേക്ക് നോക്കുകയാണെന്ന് ബേക്കർ പറയുന്നു.

വെല്ലിങ്ടണില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം

മഹാമാരിയോടുള്ള ന്യൂസീലന്‍ഡിന്റെ ഊർജ്ജസ്വലവും നിർണ്ണായകവുമായ പ്രതികരണം കേസുകളും മരണങ്ങളും കുറയ്ക്കുന്നതിന് വളരെ ഫലപ്രദമായിരുന്നു. ആകെ 1569 കേസുകളാണ് ന്യൂസീലന്‍ഡില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. അതിൽ 22 പേര്‍ മരിച്ചു. 1524 പേർ രോഗമുക്തരായി. ചികിത്സയില്‍ തുടരുന്ന 23 പേരും മറ്റിടങ്ങളില്‍നിന്നു വന്നവരാണ്. ഒഇസിഡിയിൽ (ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോർ ഇക്കണോമിക് കോ–ഓപറേഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്) ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മരണനിരക്ക് ന്യൂസീലൻഡിനാണ്.

മൂന്നു ‘തന്ത്രങ്ങൾ’

1. പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്ക് രാജ്യത്തേക്കു പ്രവേശിക്കുന്നതിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ

2. സമ്പൂർണ ലോക്ഡൗൺ, കർശനമായി സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കല്‍

3. പരിശോധന, കോൺട്രാക്ട് ട്രെയ്സിങ്, ക്വാറന്റീൻ

എന്നീ മൂന്നു കാര്യങ്ങളാണ് കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ ന്യൂസീലന്‍ഡിനെ സഹായിച്ചത്. മാത്രമല്ല, ഈ നടപടികൾ നേരത്തേതന്നെ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

വെല്ലിങ്ടണില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം

അതിർത്തിയിൽ കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. പുറത്തുനിന്നു വരുന്നവർക്ക് രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പ്രത്യേക അനുമതി വേണമായിരുന്നു. പ്രവേശിക്കുന്നവരെ മാറ്റി താമസിപ്പിച്ചു. മാർച്ച് 26 ന് രാജ്യവ്യാപകമായി കർശന ലോക്ഡൗൺ നടപ്പാക്കി. ഇത് ഒരു പരിധിവരെ കോവിഡ് വ്യാപനം തടഞ്ഞു. പരിശോധനകളുടെ എണ്ണവും സമ്പർക്ക വ്യാപനം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിച്ചു. ശനിയാഴ്ച മാത്രം 4,249 പരിശോധനകൾ നടത്തി. ഇതോടെ, ആകെ പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം 494,481 ആയി.

ജനജീവിതം സാധാരണഗതിയിലായിത്തുടങ്ങി. റസ്റ്ററന്റുകളും മാളുകളും തുറന്നു. എങ്കിലും മഹാമാരി തിരികെയെത്താമെന്ന ആശങ്കയുമുണ്ട് ന്യൂസീലൻഡിന്. ‘സമ്പർക്ക രോഗികൾ ഇല്ലാത്ത 100 ദിവസം എന്നത് സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ലാണ്. എന്നിരുന്നാലും, അതിൽ മതിമറന്നിരിക്കാനാവില്ല. കോവിഡ് നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്ന പല രാജ്യങ്ങളിലും രോഗം വീണ്ടും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭാവിയിൽ അങ്ങനെയൊന്ന് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ തയാറായിരിക്കണം’– ഹെൽത്ത് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. ആഷ്‌ലി ബ്ലൂംഫീൽഡ് പറഞ്ഞു.

വെല്ലിങ്ടണിലെ സൂപ്പർമാർക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം

യൂറോപ്പിലെയും വടക്കേ അമേരിക്കയിലെയും ഉയർന്ന വരുമാനമുള്ള രാജ്യങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ന്യൂസീലൻഡിന്റെ നടപടികൾ വിജയകരമാണ്. ചൈന, ഹോങ്കോങ്, തയ്‌വാൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, വിയറ്റ്നാം, മംഗോളിയ, ഓസ്‌ട്രേലിയ, ഫിജി എന്നിവിടങ്ങളെ പോലെ കേവിഡിനെ ലക്ഷ്മണരേഖയ്ക്കുള്ളിലാക്കിയ രാജ്യമാണ് ന്യൂസീലൻഡും. എന്നാൽ തായ്‌വാൻ, മംഗോളിയ, ഫിജി, ന്യൂസിലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലൊഴികെ കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗമുണ്ടായി. ഇതാണ് ന്യൂസിലൻഡിനെയും ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നത്.

English Summary: 100 days without COVID-19: how New Zealand got rid of a virus that keeps spreading across the world