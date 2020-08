‘ഒറ്റിയവരെ തിരിച്ചെടുക്കരുത്’, കടുപ്പിച്ച് പാർട്ടി എംഎൽഎമാർ; അയഞ്ഞ് ഗെലോട്ട്

ജയ്പു‍ർ∙ രാജസ്ഥാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് അയഞ്ഞപ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയുടെ കെട്ടുമുറുക്കി കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാർ. പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ഉൾപ്പെടെ 19 വിമത നിയമസഭാംഗങ്ങളെ കോൺഗ്രസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതെന്ന് എം‌എൽ‌എമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗെലോട്ടിന്റെ നിലവിലെ നിലപാടിനു വിരുദ്ധമായ നീക്കമാണിത്.

ജയ്സാൽമീറിൽ ഞായറാഴ്ച കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി (സി‌എൽ‌പി) യോഗത്തിലാണു പാർട്ടിയുടെ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന നേതൃത്വങ്ങളെ കുഴക്കുന്ന നിലപാട് എംഎൽഎമാർ സ്വീകരിച്ചത്. പാർട്ടിയെ ഒറ്റിയവരെ തിരിച്ചുവരാൻ അനുവദിക്കരുതെന്ന മന്ത്രി ശാന്തി ധരിവാളിന്റെ പ്രസ്താവനയെ അംഗങ്ങൾ ഏകകണ്ഠമായി പിന്തുണച്ചു. മറുപടിയായി, ‘രാഷ്ട്രീയത്തിൽ, ചിലപ്പോൾ ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കാൻ, ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്’ എന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി എം‌എൽ‌എമാരോടു പറഞ്ഞതെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്.

വിമതരായ 19 കോൺഗ്രസ് എം‌എൽ‌എമാരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും പാർട്ടിയിലേക്കു മടങ്ങിവരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്നു ഞായറാഴ്ച ഗെലോട്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. സർക്കാരിനെതിരായ ഗൂഢാലോചനയിൽ ഏർപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് എം‌എൽ‌എമാർക്കും ഭാരവാഹികൾക്കുമെതിരെ കർശന അച്ചടക്കനടപടി ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന പ്രമേയം ജൂലൈ 13ന് സി‌എൽ‌പി പാസാക്കിയിരുന്നു. വോട്ടെടുപ്പിൽ വിപ്പ് ലംഘിച്ചാൽ അയോഗ്യരാക്കപ്പെടുമെന്ന ഭയത്തിലാണു വിമതരിൽ മിക്കവാറുമെന്നു കോൺഗ്രസ് കണക്കുകൂട്ടുന്നു.

അതേസമയം, വെള്ളിയാഴ്ച നിയമസഭാ സമ്മേളനം നടക്കാനിരിക്കെ രാജസ്ഥാൻ രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ മഞ്ഞുരുകലുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. സച്ചിൻ പൈലറ്റും വിമത എംഎൽഎമാരും പാർട്ടിയിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് സൂചന. അതേസമയം, സച്ചിന്‍ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സമയം തേടിയെന്നും എന്നാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഒാഫിസ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

ഒത്തുതീർപ്പ് ശ്രമങ്ങൾ സജീവം

സച്ചിൻ പൈലറ്റും വിമത എംഎൽഎമാരും മുതിർന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരെ കണ്ടേക്കുമെന്നും വിവരമുണ്ട്. രാജസ്ഥാൻ കോൺഗ്രസിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കം നടന്നുവരികയാണ്. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുമുൻപ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി ഡൽഹിയിൽ സച്ചിൻ പൈലറ്റുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അശോക് ഗെലോട്ടിനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കുന്നതല്ലാതെ മറ്റൊരു ഒത്തുതീർപ്പിനും തയാറല്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് വിമതർ.

പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി നേരത്തെയും ശ്രമിച്ചെങ്കിലും വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് സച്ചിൻ പൈലറ്റ് വിഭാഗം തയാറായിരുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ മാസം കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും കാണാൻ അവസരമൊരുക്കാമെന്ന് പ്രിയങ്ക സച്ചിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഗെലോട്ടിനെ മാറ്റാതെ ഒരു വിട്ടുവീഴചയ്ക്കുമില്ലെന്ന് അവർ അറിയിച്ചതായി പ്രിയങ്ക പറയുന്നു. നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിന് നാലു ദിവസം മാത്രം ബാക്കിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ടാകുന്നുവെന്ന തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ടു പുറത്തുവരുന്നത്.

