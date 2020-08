ഭൻവർലാൽ ഗെലോട്ട് ക്യാംപിൽ; രാജസ്ഥാനിലെ യഥാർഥ വില്ലൻ ഗെലോട്ടെന്ന് പൂനിയ

ജയ്പുർ ∙ സച്ചിനൊപ്പം പോകുകയും കൂറുമാറ്റത്തിനു പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ശബ്ദരേഖയിൽ പേരുവന്നതോടെ പാർട്ടിയിൽനിന്നു സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഭൻവർലാൽ ശർമ എംഎൽഎ താൻ അശോക് ഗെലോട്ടിനൊപ്പമാണെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടു ചർച്ച നടത്തിയശേഷമായിരുന്നു ഭൻവർലാലിന്റെ മലക്കം മറിച്ചിൽ. സച്ചിനൊപ്പം അപ്രത്യക്ഷനായ എംഎൽഎ വൈകിട്ടാണ് ജയ്പുരിൽ തിരിച്ചെത്തിയത്.

രാജസ്ഥാനിലെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിലെ യഥാർഥ വില്ലൻ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട് ആണെന്നും ഭരണ പ്രതിസന്ധിയുടെ ധാർമിക ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് അദ്ദേഹം രാജി വയ്ക്കണമെന്നും ബിജെപി പ്രസിഡന്റ് സതീഷ് പൂനിയ പറഞ്ഞു. ഇതു കോൺഗ്രസിലെ ആഭ്യന്തര കലഹമാണെന്നു ബിജെപി ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും എംഎൽഎമാരെ റിസോർട്ടുകളിൽ താമസിപ്പിക്കാൻ 10 കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവിട്ടതായും പൂനിയ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ആഭ്യന്തര കലഹത്തിനിടെ ഭരണം മറന്നു. സംസ്ഥാനത്തു ഭരണ തൊഴിലില്ലായ്മയും കുറ്റകൃത്യങ്ങളും കൂടിയതായും പൂനിയ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഗെലോട്ടും സച്ചിനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുകയാണെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വന്ന പിന്നാലെയാണു പൂനിയയുടെ പരാമർശങ്ങൾ.

