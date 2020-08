ഇത് ഇന്ത്യയോ അതോ ഹിന്ദ്യയോ?; ‘ഹിന്ദി വിവാദത്തിൽ’ വിമർശനവുമായി സ്റ്റാലിൻ

ചെന്നൈ ∙ ഹിന്ദി സംസാരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്നു മോശം പെരുമാറ്റം നേരിട്ടെന്ന കനിമൊഴി എംപിയുടെ ആരോപണത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി സഹോദരനും ഡിഎംകെ അധ്യക്ഷനുമായ എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ. ഇന്ത്യക്കാരനാവുന്നതിന്റെ അളവുകോൽ ഹിന്ദിയാണോ എന്നായിരുന്നു സ്റ്റാലിന്റെ ചോദ്യം.

‘ഹിന്ദി അറിയില്ലെന്നു വിമാനത്താവളത്തിലെ ഓഫിസറോടു കനിമൊഴി പറഞ്ഞപ്പോൾ, നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണോ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം തിരിച്ചു ചോദിച്ചത്. ഇന്ത്യക്കാരൻ ആയിരിക്കുന്നതിന്റെ മാനദണ്ഡം ഹിന്ദി ആണോ? ഇത് ഇന്ത്യയോ അതോ ഹിന്ദ്യയോ? ബഹുസ്വരതയെ മൂടാൻ കുഴിയെടുക്കുന്നവർ അതിൽ തന്നെയൊടുങ്ങും’– സ്റ്റാലിൻ ട്വിറ്ററിൽ പറഞ്ഞു. ഹിന്ദി അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നതിനെ കാലങ്ങളായി എതിർക്കുന്ന പാർട്ടിയാണു ഡിഎംകെ.



ഹിന്ദി അറിയില്ലെന്നും തമിഴിലോ ഇംഗ്ലിഷിലോ സംസാരിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ സിഐഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണോ എന്നു ചോദിച്ചതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണു കനിമൊഴി ട്വിറ്ററിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. സംഭവം വിവാദമായതോടെ സിഐഎസ്എഫ് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ഭാഷയെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതു നയമല്ലെന്നു സിഐ‌എസ്‌എഫ് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: 'Is this India or Hindia', asks Stalin on CISF official's remarks to Kanimozhi on Hindi