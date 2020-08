കശ്മീരില്‍ പാക്ക് വെടിവയ്പ്പ്; ഉചിതമായ പ്രതികരണം നൽകിയെന്ന് അധികൃതർ

ശ്രീനഗർ∙ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിച്ച് ജമ്മു കശ്മീരിലെ പൂഞ്ച് ജില്ലയിൽ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപം പാക്ക് സൈന്യം വെടിയുതിർത്തതായി പ്രതിരോധ വക്താവ് അറിയിച്ചു. അതിർത്തിക്കപ്പുറത്ത് നിന്ന് രാവിലെ 10.15 ഓടെയാണ് ബാലകോട്ട് സെക്ടറിൽ വെടിവയ്പ്പ് തുടങ്ങിയത്. ഇന്ത്യൻ സൈനികർ ഇതിന് ഉചിതമായ പ്രതികരണം നൽകിയതായും അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ അപകടമൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.



അതേസമയം, തർക്കുണ്ടി ഗ്രാമം ലക്ഷ്യമാക്കി മോർട്ടർ ഷെല്ലുകൾ പ്രയോഗിച്ചത് പരിസവാസികൾക്കിടയിൽ പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാക്കി. ഞായറാഴ്ച മങ്കോട്ടെ, ഷാഹ്പുർ, കിർണി, കൃഷ്ണ ഘാട്ടി മേഖലകളിലും പാക്ക് സൈന്യം ഷെല്ലാക്രമണം നടത്തിയിരുന്നു.

English Summary: Pakistani Troops Fire At Border Posts Along LoC In J&K's Poonch