രാജ്യത്തെ കൊള്ളയടിക്കുക ലക്ഷ്യം; പരിസ്ഥിതി വിജ്ഞാപന കരടിനെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി

EIA2020 ड्राफ़्ट का मक़सद साफ़ है - #LootOfTheNation



यह एक और ख़ौफ़नाक उदाहरण है कि भाजपा सरकार देश के संसाधन लूटने वाले चुनिंदा सूट-बूट के ‘मित्रों’ के लिए क्या-क्या करती आ रही है।



EIA 2020 draft must be withdrawn to stop #LootOfTheNation and environmental destruction.