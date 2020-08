നടക്കുന്നത് മാധ്യമ വിചാരണ: പരാതിയുമായി റിയ ചക്രവർത്തി സുപ്രീം കോടതിയിൽ

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബോളിവുഡ് നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്‌പുത്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങൾ അതിരു ലംഘിക്കുന്നെന്ന പരാതിയുമായി നടി റിയ ചക്രവർത്തി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. മാധ്യമങ്ങൾ ഇതിനോടകം തന്നെ കുറ്റവാളിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞതായി റിയ പരാതിയിൽ ഉന്നയിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയ അജൻഡകളുടെ ബലിയാടായി മാറുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നതായും ‘കടുത്ത മാനസികസംഘർഷം, സ്വകാര്യതയുടെ ലംഘനം’ എന്നിവയിൽനിന്ന് തന്നെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നും റിയ പരാതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

‘വിഷയത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ അതിര് ലംഘിക്കുകയാണ്. കേസിലെ എല്ലാ സാക്ഷികളെയും മാധ്യമങ്ങൾ ക്രോസ്‌വിസ്താരം നടത്തുകയാണ്. സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ മരണത്തിനു പിന്നിലെ കള്ളക്കളികൾ അറിയുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ, പരാതികൊടുത്തയാളെ മാധ്യമങ്ങൾ ശിക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു.’ – റിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. 2ജി സ്പെക്ട്രം അഴിമതി, ആരുഷി തൽവാർ കേസ് തുടങ്ങിയവയെപ്പറ്റിയും പരാതിയിൽ പരാമർശമുണ്ട്. ഇരു കേസുകളിലും മാധ്യമങ്ങൾ നേരത്തേ തന്നെ ‘കുറ്റവാളിയെ ശിക്ഷിച്ചെന്നും’ എന്നാൽ കോടതി അവരെ വെറുതെ വിട്ടെന്നും റിയ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

സുശാന്തിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പണമിടപാടുകളെക്കുറിച്ച് ഉയര്‍ന്ന പരാതിയില്‍ റിയ ചക്രവര്‍ത്തിയെ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് 10 മണിക്കൂറിലേറെ ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ചും സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച പരാതിയിൽ പരാമർശമുണ്ട്. ഇഡിയുടേയും സിബിഐയുടേയും ഇത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ ഒരിക്കലും വെളിച്ചം കാണില്ല. ഒരു അധികാരപരിധിയുമില്ലാതെ കേസുകൾ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെടുകയാണെന്ന് റിയ പറഞ്ഞു. സുശാന്ത് സിങ്ങിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണത്തിൽ ബിഹാർ പൊലീസ്, സിബിഐ, എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് എന്നിവരുമായി തർക്കം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.

ബിഹാർ സർക്കാരാണ് േകസ് അന്വേഷണം സിബിഐക്ക് കൈമാറിയത്. ഇതിനെതിരെ മഹാരാഷ്ട്ര സൂപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. പക്ഷപാതരഹിതമായി മുംബൈ പൊലീസ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടെയാണു സുശാന്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പരാതിയിൽ ബിഹാറിൽ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്നും മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തെ കുറ്റകൃത്യത്തിലുള്ള ബിഹാറിന്റെ ഇടപെടൽ എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും ലംഘിച്ചായിരുന്നെന്നും സുപ്രീംകോടതിയുടെ തീരുമാനം വരുന്നതുവരെ സിബിഐ കാക്കണമെന്നും മഹാരാഷ്ട്ര സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞു. തനിക്കെതിരെ പട്നയിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾ മുംബൈയിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന റിയയുടെ ഹർജി സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

