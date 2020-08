യുപിയിൽ പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചു; 4 ദിവസമായി പ്രതികൾ ഒളിവിൽ

ഹാപൂർ ∙ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഹാപൂർ ജില്ലയിൽ ആറു വയസുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. സംഭവം നടന്നു നാല് ദിവസമായിട്ടും അക്രമികളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിനെതിരെ സംസ്ഥാനത്തു പ്രതിഷേധം രൂപപ്പെട്ടു. പെൺകുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമാണ്. കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെയും അയൽവാസികളുടെയും മൊഴികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മൂന്ന് രേഖാചിത്രങ്ങൾ പൊലീസ് പുറത്തിറക്കി.

ഡൽഹിയിൽനിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ അകലെ ഗർ മുഖ്തേശ്വർ പ്രദേശത്തുള്ള പെൺകുട്ടിയെയാണു വീടിന് പുറത്തുവച്ചു മോട്ടർ സൈക്കിളിൽ എത്തിയ ഒരാൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. മകളെ കാണാതായതായി മാതാപിതാക്കൾ പരാതി നൽകി. പൊലീസ് തിരച്ചിലിൽ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ രക്തത്തിൽ കുതിർന്ന് അബോധാവസ്ഥയിൽ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വളരെ അകലെയുള്ള കുറ്റിക്കാട്ടിലാണു കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയത്.



വൈദ്യപരിശോധനയിൽ പീഡനം സ്ഥിരീകരിച്ചു. പെൺകുട്ടിയെ മീററ്റിലെ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി, ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കു വിധേയയാക്കി. നിലവിൽ പ്രശ്നങ്ങളില്ലെങ്കിലും അപകടാവസ്ഥ മറികടന്നെന്നു പറയാറായിട്ടില്ലെന്നു ഡോക്ടർമാർ സൂചിപ്പിച്ചു. ‘അവൾക്ക് വളരെക്കാലം ചികിത്സ ആവശ്യമായി വരും, കൂടുതൽ ശസ്ത്രക്രിയകൾ ചെയ്യേണ്ടി വരാം’– മീററ്റ് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ എസ്.കെ.ഗാർഗ് പറഞ്ഞു.



പെൺകുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ മോശമായതിനാൽ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ആറിലധികം ടീമുകൾ പ്രതികളെ തേടിയിറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഹാപൂർ പൊലീസ് മേധാവി സഞ്ജീവ് സുമൻ പറഞ്ഞു. അറസ്റ്റ് വൈകുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചു ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുടെ ഓഫിസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തുമെന്നു പ്രതിപക്ഷത്തെ സമാജ്‌വാദി പാർട്ടിയും കോൺഗ്രസും അറിയിച്ചു.



