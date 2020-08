ബിഹാർ പൊലീസിന്റെ അന്വേഷണം എതിർത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര; ന്യായീകരിച്ച് സുശാന്തിന്റെ പിതാവ്

മുംബൈ∙ സുശാന്ത് സിങ് കേസിൽ ബിഹാർ സർക്കാർ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണെന്നു മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ. സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണത്തെയും മഹാരാഷ്ട്ര ശക്തമായി എതിർത്തു. പക്ഷപാതരഹിതമായി തങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കേസിൽ ബിഹാർ സർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ. മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തെ കുറ്റകൃത്യത്തിലുള്ള ബിഹാറിന്റെ ഇടപെടൽ സംവിധാനങ്ങളെയും ചട്ടങ്ങളെയും ലംഘിച്ചുളളതാണ്.



കേസ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കെ കോടതിയുടെ തീരുമാനം വരുന്നതുവരെ സിബിഐ കാത്തിരിക്കണമെന്നും മുംബൈ പൊലീസ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ പറഞ്ഞു. തനിക്കെതിരെ സുശാന്തിന്റെ പിതാവ് ബിഹാർ പൊലീസിൽ നൽകിയ കേസ് മുംബൈയിലേക്കു മാറ്റണമെന്ന നടന്റെ കാമുകി റിയ ചക്രവർത്തിയുടെ ഹർജിയിലാണു മഹാരാഷ്ട്ര, ബിഹാർ സർക്കാരുകളോടും സുശാന്തിന്റെ പിതാവിനോടും മറുപടി സമർപ്പിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി നിർദേശിച്ചത്.

അതേസമയം, ‍സുശാന്തിനെ മരണത്തിലേക്കു നയിച്ചതു കാമുകി റിയ ചക്രവർത്തി ആണെന്ന് ആരോപിച്ച് പരാതി നൽകിയ നടന്റെ പിതാവ് കെ.കെ. സിങ് തന്റെ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ബിഹാർ പൊലീസിന്റെ എഫ്‌ഐആറിനെ ന്യായീകരിച്ചു. സിബിഐ അന്വേഷണത്തിനു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയോട് നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ട റിയ ഇപ്പോൾ എതിർക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും പിതാവ് ചോദിച്ചു. മുൻവിധിയോടെയുള്ളതാണു റിയയുടെ അപേക്ഷയെന്നും അതിന്റെ പേരിൽ കേസ് മുംബൈയിലേക്കു മാറ്റരുതെന്നുമാണ് ബിഹാർ സർക്കാർ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.

കേസ് രാഷ്ട്രീയവൽകരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കെതിരെ: റാവുത്ത്

സുശാന്ത് സിങ് കേസ് രാഷ്ട്രീയവൽകരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കെതിരെയുള്ള ചിലരുടെ ഗൂഡാലോചനയുടെ ഭാഗമായാണെന്ന് ശിവസേന നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്ത്. എഴുതിത്തയാറാക്കിയ തിരക്കഥ അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു നീങ്ങുന്നത്. ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചാൽ ആർക്കും എന്തും ചെയ്യാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് രാജ്യത്തുള്ളത്. കേസിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ നീക്കങ്ങളും സിബിഐ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കലുമെല്ലാം ചേർത്തുവച്ചുനോക്കിയാൽ ആർക്കും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും സിനിമാപ്രവർത്തകരും ബിസിനസ്സുകാരുമെല്ലാം സുശാന്തിന്റെ മരണത്തിനു പിന്നിലുണ്ടെന്ന മട്ടിലാണ് ബിഹാർ സർക്കാരിന്റെ പ്രചാരണം.

നവംബർ 26 മുംബൈ ആക്രമണമടക്കം ഒട്ടേറെ പ്രമാദമായ കേസുകൾ അന്വേഷിച്ച സർക്കാരും പൊലീസുമാണ് മഹാരാഷ്ട്രയുടേത്. അജ്മൽ കസബിനെ തൂക്കിലേറ്റി. മുംബൈ പൊലീസിനെ താറടിച്ചു കാണിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രമം. പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയെയും അമിത് ഷായെയും ഇഡിയിയും സിബിഐയും ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗോധ്ര കേസ് സിബിഐയ്ക്ക് കൈമാറരുതെന്നും അന്നത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അത് രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കുമെന്നും വാദിച്ചിരുന്നവരാണ് അവർ. അതേ വാദത്തിന് ഈ കേസിലും പ്രസക്തിയില്ലേയെന്ന് സഞ്ജയ് റാവുത്ത് ലേഖനത്തിൽ ചോദിച്ചു.

സിദ്ധാർഥ് പിഥാനിയെ ഇഡി ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യും

സുശാന്ത് കേസിൽ നടന്റെ സുഹൃത്തും ബാന്ദ്രയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ സഹവാസിയുമായിരുന്ന സിദ്ധാർഥ് പിഥാനിയെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറ്റേറ് (ഇഡി) ഇന്നു ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും. ശനിയാഴ്ച അന്വേഷണത്തിനു ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് സമൻസ് നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും സ്ഥലത്തില്ലെന്ന മറുപടിയാണ് സിദ്ധാർഥ് നൽകിയിരുന്നത്. റിയ ചക്രവർത്തിയുടെ സഹോദരൻ ഷോവിക്കിനെ കേസിൽ 18 മണിക്കൂറാണ് ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്തത്. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ആരംഭിച്ച ചോദ്യംചെയ്യൽ ഇന്നലെ രാവിലെ 6.30നാണു പൂർത്തിയായത്.

