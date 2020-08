‘പിതാവിനെ കാണാൻ സുശാന്ത് എത്ര തവണ പോയി? കെ.കെ.സിങ്ങിനോട് സഹതാപമുണ്ട്’

മുംബൈ ∙ നടൻ സുശാന്ത് സിങ് രാജ്പുത്തിന്റെ പിതാവിനോട് തനിക്കു സഹതാപമുണ്ടെന്ന് ശിവസേന എംപി സഞ്ജയ് റാവുത്ത്. പിതാവ് കെ.കെ.സിങ്ങുമായി സുശാന്ത് നല്ല ബന്ധത്തിലായിരുന്നില്ലെന്നും പാർട്ടിയുടെ മുഖപത്രമായ സാമ്നയിലെ ലേഖനത്തിൽ അസോസിയേറ്റ് എഡിറ്ററായ റാവുത്ത് പറഞ്ഞു.

‘ശരിയാണ്, പിതാവിനെ കാണാൻ സുശാന്ത് എത്ര തവണ പട്നയിൽ പോയി? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനോട് സഹതാപമുണ്ട്. നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പുറത്തുവരും.’– ലേഖനത്തിൽ റാവുത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നടി റിയ ചക്രവർത്തിയെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ അന്വേഷണ ഏജൻസിയായ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വിളിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണു ശിവസേനയുടെ അഭിപ്രായം പുറത്തുവരുന്നത്.



മുമ്പ്, കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമ്നയിൽ വന്ന എഡിറ്റോറിയലിൽ, സുശാന്ത് മരണപ്പെട്ട കേസ് കേന്ദ്രം സിബിഐയ്ക്കു കൈമാറിയതിനെ റാവുത്ത് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ നേട്ടങ്ങൾക്കായും സമ്മർദതന്ത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായുമാണു തീരുമാനമെടുത്തത് എന്നായിരുന്നു പ്രതികരണം. അന്വേഷണം കൈമാറാനുള്ള തീരുമാനം സംസ്ഥാന ഭരണത്തിനെതിരായ ആക്രമണമാണെന്നും കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ പ്രതിവാര കോളത്തിൽ ആക്ഷേപിച്ചിരുന്നു.



English Summary: ‘Sushant Singh Rajput was not on good terms with his father’: Shiv Sena’s Sanjay Raut