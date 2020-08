മരങ്ങൾ നടാൻ ഇമ്രാന്റെ ആഹ്വാനം, തൈകൾ പിഴുതെറിഞ്ഞ് യുവാക്കൾ; വിഡിയോയ്ക്ക് പിന്നിൽ

ഇസ്‌ലാമാബാദ് ∙ പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്ത വൃക്ഷത്തൈ നടീലിനു ശേഷം, 6000-ൽ അധികം തൈകൾ ചില൪ പിഴുതു നശിപ്പിക്കുന്നതായുള്ള വിഡിയോ ട്വിറ്ററിൽ വൈറലായി. ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ കണ്ടുകഴിഞ്ഞ വിഡിയോയിൽ ഖൈബറിലെ മണ്ഡി കാസ് ജില്ലയിലെ നിവാസികൾ തൈകൾ പിഴുതെറിയുന്നതായാണ് കാണിക്കുന്നത്.

പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരിസ്‌ഥിതി സംരക്ഷണ ശ്രമങ്ങളെ തീവ്രവാദികൾ ആക്രമിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലാണ് വിഡിയോ വൈറലായത്. എന്നാൽ, തൈകൾ നട്ട ഭൂമിയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശത്തിൽ ഭരണകൂടവുമായി ത൪ക്കം നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ, അതിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന യുവാക്കളാണ് വൃക്ഷത്തൈകൾ പിഴുതെറിയുന്നത് എന്നാണ് പാക്കിസ്ഥാനിലെ സമ ടിവി റിപ്പോ൪ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

എന്തായാലും സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും ഖൈബർ പക് തൂൺഖ്വ മുഖ്യമന്ത്രി മഹമൂദ് ഖാൻ അറിയിച്ചതായി സമാ ടിവി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാൻ ആരംഭിച്ച വൃക്ഷത്തൈ നടീലിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ദിവസം രാജ്യത്ത് 3.5 ദശലക്ഷം തൈകളാണ് നടുന്നത്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിച്ച പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ പാക്കിസ്ഥാനും ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിവിലാണ് വ്യാപകമായി തൈ നടീൽ ആരംഭിച്ചതെന്ന് ഇമ്രാൻ ഖാൻ പറഞ്ഞു.



