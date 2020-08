വാഷിങ്ടൻ∙ യുഎസിലെ വാഷിങ്ടനിൽ പാർട്ടിക്കിടെയുണ്ടായ വെടിവയ്പ്പിൽ പതിനേഴുകാരൻ മരിക്കുകയും ഓഫ് ഡ്യൂട്ടി ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് കൊളംബിയ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. 20 ഓളം പേരാണ് വെടിയ്പ്പിൽ പരുക്കേറ്റ് ചികിൽസയിലുള്ളത്. നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത പാർട്ടിക്കിടെ ഞായറാഴ്ച അർധരാത്രി 12.30 ഓടെയാണ് വെടിവയ്പ്പുണ്ടായത്. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് മൂന്നു പേർ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. പാർട്ടിക്കിടെ വെടിവയ്പ്പുണ്ടായതോടെ ആളുകൾ പരിഭ്രാന്തരായി പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഓടിയകന്നു.

ക്രിസ്റ്റഫർ ബ്രൗൺ എന്ന യുവാവാണു മരിച്ചത്. എങ്ങനെയാണ് എന്റെ മകന്റെ ജീവൻ പോയതെന്ന് മനസിലാകുന്നില്ലെന്ന് ക്രിസ്റ്റഫറിന്റെ അമ്മ അർടെക ബ്രൗൺ പറഞ്ഞു. രണ്ടു ദിവസം മുൻപ് മകനുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു. അന്ന് തന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ‘ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു’വെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് അവർ വ്യക്തമാക്കി.

അതേസമയം, ചികിൽസയിലുള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ആരാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവർക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റെന്നും ജീവനുവേണ്ടി പോരാടുകയാണെന്നും ഡിസി പൊലീസ് മേധാവി പീറ്റർ ന്യൂഷാം പറഞ്ഞു. വെടിവയ്പ്പുണ്ടാകുന്നതിനു മുൻപ് ചെറിയതോതിലുള്ള സംഘർഷം നടന്നിരുന്നുവെന്ന് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി. പരുക്കേറ്റവരിൽ 11 പേരും സ്ത്രീകളാണ്. വെടിവയ്പ്പുണ്ടായതോടെ അടുത്തുനിന്നവർ കുഴഞ്ഞുവീഴുന്നതും മറ്റുള്ളവർ നിലവിളിക്കുന്നതും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വിഡിയോയിൽ കാണാം. നൂറോളം ബുള്ളറ്റുകളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.

കോവിഡ് നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കാതെയുള്ള പാർട്ടിയായിരുന്നു അത്. അന്‍പതിലധികം പേർ പങ്കെടുക്കരുതെന്നും രണ്ടു വയസ്സിനു മുകളിലുള്ള എല്ലാവരും മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നും നിര്‍ദേശമുണ്ട്. അതിനാല്‍ പാർട്ടി സംഘടിപ്പിച്ചവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമെന്ന് ഭരണകൂടം അറിയിച്ചു.

