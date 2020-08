കശ്മീരിൽ ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ശേഷം പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ 4 ജി ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം

ന്യൂഡൽഹി∙ ഓഗസ്റ്റ് 15 ന് ശേഷം ജമ്മുവിൽ ഒരു ജില്ലയിലും കശ്മീർ താഴ്‌വരയിൽ ഒരു ജില്ലയിലും 4 ജി ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ അനുവദിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചു.



രാജ്യാന്തര അതിർത്തിയിലും നിയന്ത്രണ രേഖയോടു ചേർന്നുള്ള പ്രദേശത്തും ഇളവ് ഉണ്ടാകില്ല. ഭീകര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തീവ്രത കുറവുള്ള മേഖലകളായിരിക്കും 4 ജി ഇന്റർനെറ്റ് ലഭിക്കുക. രണ്ട് മാസത്തിന് ശേഷം സർക്കാർ സ്ഥിതി അവലോകനം ചെയ്യും. കേന്ദ്രത്തിനു വേണ്ടി ഹാജരായ അറ്റോർണി ജനറൽ കെ.കെ. വേണുഗോപാലാണ് ഇക്കാര്യം സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചത്.

ആർട്ടിക്കിൾ 370 പ്രകാരം ജമ്മു കശ്മീരിന് നൽകിയിരുന്ന പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയതിനു പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ വിച്ഛേദിച്ചിരുന്നു. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ 4 ജി സേവനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ അന്വേഷിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച ജമ്മു കശ്മീർ ഭരണകൂടത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: Centre Allows 4G On Trial Basis In 2 Districts In J&K After August 15