സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകാൻ കൈക്കൂലി തേടി ബിഹാറിലെ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ; വിഡിയോ വൈറലായി

ചമ്പരൺ(ബിഹാർ)∙ വെസ്റ്റ് ചമ്പരൺ ജില്ലയിലെ ബാഗ പട്ടണത്തിൽ നാഗേന്ദ്ര ദ്വിവേദി എന്ന സ്‌കൂൾ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ വാങ്ങാനെത്തുന്ന വിദ്യാർഥികളിൽനിന്നു പണം വാങ്ങുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായി.



വിഡിയോയിൽ തൂവാല കൊണ്ടു മുഖം മറച്ച ആൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകുമ്പോൾ പണം വാങ്ങുന്നതായി കാണാം.

എന്നാൽ തന്റെ കൈയ്യിൽനിന്ന് കടം വാങ്ങിയ തുക തിരികെ നൽകുകയാണു ചെയ്തതെന്നാണ് അധ്യാപകന്റെ വാദം. ഒഴിവുദിവസങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതിനാൽ സ൪ട്ടിഫിക്കറ്റ് തരണമെങ്കിൽ കൈക്കൂലി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ പറയുന്നത്. കൈക്കൂലിയുടെ വിഡിയോ പരിശോധിച്ചുറപ്പിക്കുകയാണെന്നും ശരിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

English Summary: School headmaster forces students to bribe him for certificates; video goes viral