ഷിക്കാഗോയിൽ കൊള്ളക്കാരുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം; 13 പൊലീസുകാർക്ക് പരുക്ക്: നൂറിലേറേ പേർ പിടിയിൽ

ഷിക്കാഗോ∙ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഷിക്കാഗോയിൽ നടന്ന പൊലീസ് വെടിവയ്പിനെക്കുറിച്ച് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപക പ്രചാരണം നടന്നതിനു പിന്നാലെ ഷിക്കാഗോ നഗരത്തിൽ വ്യാപക അക്രമവും കൊള്ളയും. നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പൊലീസ് നടത്തിയ നീക്കത്തിനിടയിൽ അക്രമിക്കു വെടിയേറ്റതോടെയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പൊലീസിനെതിരെ വൻ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നത്.

കുറ്റവാളി പൊലീസിനു നേരേ തിരിഞ്ഞ് വെടിയുതിർത്തപ്പോൾ പ്രതിരോധിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പൊലീസ് ഭാഷ്യം. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പൊലീസിനെതിരെ വൻ പ്രചാരണം നടന്നതോടെ തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയോടെ ജനം നഗരത്തിൽ തമ്പടിച്ചു.

ഷിക്കാഗോയുടെ പലഭാഗങ്ങളിലും ഇന്നലെ രാത്രി വെടിവയ്പ്പുണ്ടായി. 13 പൊലീസുകാർക്ക് പരുക്കേറ്റു. ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മദ്യക്കുപ്പി കൊണ്ട് അടിച്ച് പരുക്കേൽപ്പിച്ചതായും പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് ഡേവിഡ് ബ്രൗണ്‍ അറിയിച്ചു. നഗരത്തിലെ പല ഷോപ്പിങ് മാളുകളും വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളും കൊള്ളയടിക്കപ്പെടുകയും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ നൂറിലേറെ പേർ അറസ്റ്റിലായെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

രാത്രിയില്‍ പൊലീസിന് നേരെ വെടിയുതിര്‍ത്തു കടന്നു കളഞ്ഞയാള്‍ക്കെതിരെ നടപടി എടുത്തതിനെ തുടർന്നാണ് തങ്ങൾക്കു നേരെ അക്രമം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതെന്ന് സൂപ്രണ്ട് ഡേവിഡ് ബ്രൗണ്‍ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അക്രമങ്ങൾ വലിയ ആസൂത്രണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നതല്ലെന്നും നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നും ഷിക്കാഗോ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



